Buongiorno Italia: Spisak svih pojačanja Milana i Intera! U igri je pola milijarde evra

Počeli pregovori Rome i Sasuola, Juventus menja taktiku, visi Pjanić, Mihine četiri opklade u Torinu

U prvom planu italijanske štampe je prelazni rok, ne samo predstojeći zimski već i letnji 2017. U tom kontekstu se najavljuje da će novi kineski vlasnici potrošiti pola milijarde evra kako bi Inter i Milan bili ravni Juventusu i mogli da se vrate u Ligu šampiona.

Gazeta prenosi ocene Paola Rosija o njegovim naslednicima u Seriji A i najavljuje da će Alegri početi 2017. godinu trozubcem Dibala - Iguain- Mandžukić.

Korijere piše da Roma steže obruč oko Sasuola za Defrela i Pelegrinija, a Tutosport predstavlja Rinkona kao novog Davidsa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najtiražniji sportski dnevnik u Italiji posvećuje prve strane ocenama Paola Rosija o golgeterima Serije A.

„Pablito meri golove”, naslov je intervjua u kojem je legendarni centarfor Azura rekao da Roma i Napoli mogu da zagočaju život Juventusu u ovom šampionatu, da Milan predstavlja prijatno iznenađenje a da Inter, sa Piolijem na klupi, izgleda kao preporođen tim.

Rosi je za Ikardija je rekao da je ubitačan pred protivničkim golom i da je njegova dodatna vrednost što uspeva da reši i komplikovane utakmice. Beloti je, po Rosijevom mišljenju, najbolji italijanski centarfor u ovom momentu, robustan je i ima tehniku zbog čega podseća na Suareza. O Džeku je Rosi kazao da ga je prijatno iznenadio posle loše prethodne sezone te da je potvrdio da je igrač velikih kvaliteta.

Rosi je posavetovao Sarija da nastavi da igra sa Mertensom kao centarforom jer, po njemu, Belgijanac igra toliko dobro u novoj ulozi da bi ga trebalo potvrditi na tom mestu do kraja sezone. Ipak, Rosi kruniše kao najboljeg napadača u Seriji A Gonzala Iguaina:

„On je perfektan centarfor, i po meni on je među pet-šest najboljih igrača na planeti”.

Na kraju Rosi je pohvalio i Lapadulu, jer mu se sviđaju igrači koji se bore kao lavovi da bi isplivali na površinu.

„Alegri sprema trozubac za nastavak prvenstva”, piše Gazeta u vrhu strane. Prema informacijama lista, Juve će na prvim utakmicama u 2017. silaziti na teren sa trojkom Dibala – Iguain – Mandžukić, a Miralem Pjanić će najverovatnije počinjati mečeve s klupe.

„Milan blindirao Bonaventuru do 2020”, izveštava Gazeta o produžetku ugovora igrača Milana za godinu dana i što je za njega mnogo važnije dupliranje godišnje plate sa 1.000.000 na 2.000.000 evra.

U podnaslovu se kaže da je gotovo sve dogovoreno za prelazak Luiza Adrijana u Spartak iz Moskve.

„Inter, koliko je jak Brozo: De Burov škart, Piolijeva zvezda”, piše Gazeta o metamorfozi hrvatskog veziste koji je bio na transfer listi tokom De Burovog perioda u „Apijano Đentileu“, a dolaskom italijanskog stručnjaka je postao jedan od Interovih stubova.

Gazeta stavlja jednog protiv drugog dvojicu različitih trenera u svemu koji predvode dva tima koji se nalaze na prvom i drugom mestu Premijer lige:

„Konte – Klop, superodbrana protiv raspucanog napada”.

U tekstu se navodi da Čelsi igra najdisciplinovaniji fudbal i da je zato primio najmanje golova i lider je, dok je Liverpul najlepršaviji i najefikasniji na Ostrvu, ali to mu nije dovoljno za više od drugog mesta. Barem zasad.

„Tenzije, odlaganja, kontrole, ali na kraju Pavoleti potpisuje”, svedoči Gazeta o burnom jučerašnjem danu u kojem su se isprepletale kontradiktorne vesti o prelasku Pavoletija iz Đenove u Napoli.

Osim mediciniskih pregleda, prepreku su predstavljala i autorska prava na korišćenje lika koja predsednik Napolija Aurelio de Laurentis pretenduje da mu ih ustupe svi igrači Napolija.

CORRIERE DELLO SPORT

“Roma steže obruč za Pelegrinija i Defrela”, stoji na prvoj strani Korijera sa fotografijama dvojice fudbalera Sasuola.

U podnaslovu se kaže da su se u Trigoriji sreli čelnici Rome i Sasuola i da su još uvek udaljeni oko cene igrača. Sasuolo je ispalio astronomske sume, traži 30.000.000 evra za Defrela i 15.000.000 za Pelegrinija, ali je jasno da se radi o ispitivanju terena.

U svakom slučaju, piše Korijere, postoji prostor za kompromis, tim pre što je Roma spremna da uvrsti u operaciju i nekoliko igrača iz podmlatka.

„Lacio, sva imena”, bombastičan je naslov koji ne odgovara očekivanjima koja inspiriše na prvi pogled.

Motiv je vrlo jednostavan u januaru će Nebeskoplavi dobiti pojačanje samo ako Filip Đorđević napusti klub i u tom slučaju bi Paloski ili Avenati mogli da stignu u Formelo. Za letnji prelazni rok dva najspominjanija imena u okruženju predsednika kluba Klaudija Lotita su Kafu iz Ludogoreca i Čolito Simeone iz Đenove.

„Milano dreši kesu“, najavljuje se spektakularan prelazni rok sledećeg leta za milanske timove.

„Sino Jurop i Suning planiraju veliki povratak Milana i Intera. Od Fabregasa do Aleksisa Sančeza, sva imena asova koje milanski klubovi drže na nišanu”, stoji u podnaslovu.

U tekstu na unutrašnjim stranama se piše da će novi kineski vlasnici dva tima potrošiti pola milijarde evra za pojačanja. Na spisku Milanovih želja za januar su Badelj i Borini a za jun Fabregas, Isko, Kovačić, Kejta, De Fraj i Kjar.

Na Interovoj listi za zimski prelazni rok figuriraju imena Lukasa Leive, Luiza Gustava, Krišita i Darmjana, za sledeće leto tu su Verati, Bernardeski, Galjardini, Berardi, Markinjos, De Fraj, Aleksis Sančez, Alaba, Bilja.

Korijere piše i mogućem ringišpilu klupa u Seriji A sledećeg juna, odnosno da bi Roma, Milan, Inter i Fjorentina mogli da promene kormilare.

„U 2017. godini vrteška klupa, od Spaletija do Soze, pola timova Serije A bi mogli da promene trenere”, najavljuje Korijere i tvrdi da će Euzebio di Frančesko biti trenerska zvezda sledećeg prelaznog roka jer ga želi veliki broj klubova u Seriji A.

TUTTOSPORT

„Novi Davids”, tako Tutosport predstavlja Rinkona, novo pojačanje Juventusa, koji je danas potpisao ugovor sa šampionom Italije.

U podnaslovu list prenosi ocenu sportskog rukovodioca Kapozuke koji je doveo dojučerašnjeg igrača Đenove u Italiju:

„Venecuelanac? Ne on je Nemac i igrač za velika dela”.

„Juve vrši pritisak za Galjardinija, novi sastanak sa Atalantom”, navodi Tutosport da generalni direktor Bjankonera Bepe Marota želi da preduhitri konkurenciju i kapariše fudbalera tima iz Bergama.

„Mihajlović mora da dobije četiri opklade”, tvrdi torinski dnevnik napominjući da su opklade da osvoji više bodova na gostovanjima, da stigne do Lige Evrope, da napravi solidniju odbranu i da pogodi pojačanja u januaru.

Na unutrašnjim stranama se kaže još da je prelazak Iturbea sve bliži realizaciji.

Sa fudbalske pijace Tutosport prenosi glasine da je Milan spreman da proda i Nijanga, da je Sampdorija voljna da proda Toreiru Romi, a da su Kinezi iz Suning spremili 200.000.000 evra za pojačanja Intera kako bi smanjili jaz između Nerazura i Juventusa.

