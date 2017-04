Buongiorno Italia: Uprkos svemu, Interovi navijači za Skudeto - 60.000 protiv Napolija! Konkurencija ni za prići

Juve se sprema za tri nedelje strasti, Milan se posle propalog posla sa Obamejanom okrenuo ka Morati i Džeku...

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Veliku pažnju u italijanskim medijima privlači intervju Antonija Kasana Gazeti delo sport u kojem je najavio svoj povratak i dao seriju interesantnih izjava. Piše se i licitaciji koja se napravila oko Patrika Šika, kojeg žele Juve i Inter, kao i o planovima Milana da dovede centarfora. Pošto je Pjer-Amerik Obemejan sve bliže PSŽ-u, Rosoneri misle ozbijno na Alvara Moratu i Edina Džeka. Navodi se i da će sledeće dve-tri nedelje biti presudne za sezonu Juventusa, ali i budućnost Lučana Spaletija na klupi Rome. Tutosport odaje priznje navijačima Intera koji su uprkos brukanju svojih ljubimaca i dalje ubedljivo najodaniji navijači u Italjii. Protiv Napolija će ih biti barem 60.000 na San Siru.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Milanski dnevnik otvara današnje izdanje sa ekskluzivnim intervjuom Antonija Kasana sa naslovom “Kasano bum!”. Nekadašnji reprezentativac Italije najavio je za dva meseca povratak na teren i tvrdi da se nalazi u odličnoj formi: “Niko nije kao ja, vraćam se za dva meseca i pokazaću vam”. Kasano je otkrio da je najbliži Veroni i Enteli, ali i da postoji mogućnost da zaigra ponovo za Parmu ako se vrati u Seriju B. U igri su i Sasuolo, Udineze i Bolonja.

Kasano je skicirao i svoj idealan tim u formaciji 4-2-2-2, sa Bufonom na golu; Kafuom, Serhiom Ramosom, Nestom i Robertom Karlosom u odbrani; Pirlo i Gutijem na sredini terena; i Zidanom i Totijem iza njegovih i Ronaldovih (Fenomena ne CR) leđa. Trener tog Kasanovog idealnog tima bio bi Prandeli. Kasano inače smatra da je Lionel Mesi najbolji fudbaler sveta dok Hamesa Rodrigeza, Pola Pogbu i Marija Balotelija ocenjuje kao precenjene igrače. Kasano je otkrio da je čak četiri puta odbio Juventus, potvrdio da je Inter tim za koji navija svim srcem i da bi na klupi Nerazura želeo da vidi Gvardiolu ili Spaletija.

U vrhu naslvone strane Gazeta se bavi prelaznim rokom. “Otvorena super licitacija za Šika. Inter na pol poziciji. A Juve….”, najavljuje se vrlo oštra trka Nerazura i Bjankonera za novi dragulj češkog fudbala. Inter hoće odmah da plati raskidnu klauzulu od 25.000.000 evra kako bi pretekao konkurenciju, ali predsednik Sampdorije Ferero pokušava da obnovi ugovor Šiku i poveća raskidnu klauzulu na 40.000.000, odnosno cifru za koju stručnjaci za fudbalsku pijacu kažu da je adekvatna. Objavljivanje slike na društvenim mrežama ispod milianske katedrale, od strane mladog Čeha, razgalilo je navijače Intera koji vide u tome jasan znak igrača - želju da obuče “crno-plavi” dres.

“Sada je Obemejan privučen ponudom PSŽ i Milan okreće pažnju ka Morati”, svedoči Gazeta o vrlo neizvesnoj situaciji oko transfera centarfora u sledećem prelaznom roku. Šeici iz Katara su spremni da ponude 10.000.000 evra po sezoni reprezentativcu Gabona, tako da je kineski Milan sada orjentisan da se usredsredi na Moratu čiju su finansijski apetiti manji od centarfora Borusije Dortmud.

CORRIERE DELLO SPORT

“Budućnost u 10 dana”, naslov je za tekst Korijera u kojem se tvrdi da će rezulati Rome na sledeća dva meča u prvenstvu, protiv Lacija i Milana, biti presudni za odluku Rome da li će mu ponuditi novi ugovor ili ne. U podnaslovu se kaže da je za Romu od fundamentalnog značaja da blindira drugo mesto u Seriji A koje vode direktno u Ligu šampiona i garantuje, najmanje 40.000.000 evra za kase Đalorosih. Monči je juče pričao sa Lučanom Spaletijem i list objavljuje fotografiju nasmejanih i zagrljenih bradatih “ćelavaca” Rome. List tvrdi da je sudbina Unaja Emerija na klupi PSŽ i dalje pod znakom pitanja i da će više faktora igrati ulogu za konačni ishod “drame Spaleti”. Naime, ostanak Unaja Emerija u PSŽ i uspešna kampanja Intera da ubedi Simeonea, Kontea ili Žardima da preuzmu tim Nerazura, povećali bi značajno šanse da Spaleti nastavi svoj rad u Trigoriji. U suprotnom, slobodni Emeri i Inter bez dobrog rešenja za klupu, raširili bi vrata za transfer Spaletija iz Rima u Milano na “crno-plavu” obalu.

Korijere piše i da će u sledećih nekoliko sati biti definitivno staveljna tačka na transfer Frenka Kesija iz Atalante u Romu, odnosno da će biti potpisan ugovor i da će već od prvog dana priprema u junu, Kesi biti u Trigoriji. Istovremeno se kaže da je Milan veoma zainteresovan za Džeka pošto Montela nije zadovoljan ni Bakom ni Lapadulom.

“Klasen otvorio vrata za prelazak u Lacio”, izveštava ispod zaglavlja Korijere. Isti list piše da je igrač Ajaksa otvoreno rekao da će napustiti Amsterdam, a njegov menadžer je podvukao da će Davi Klasen nastaviti karijeru u jednom velikom klubu.

“Alegri je najbolji trener sveta” rezultat je ankete koji je Korijere sproveo sa najpoznatijim fudbalskim novinarima u Italiji. Iza Alegrija, na listi koju je potpisalo 20 novinara, nalaze se Konte, Ančeloti, Simeone, Murinjo. Gvardiola, Žardim, Zidan, Luis Enrike i Emeri.

TUTTOSPORT

“Pobede, troše one koji ih ne ostvaruju”, iskoristio je Tutosport čuvenu izreku pokojnog višestrukog premijera Italije Đulija Andreotija koji je imao običaj da kaže (proveo je pola veka na vlasti obavljajući sedam puta ulogu premijera, i nekoliko puta je bio ministar odbrane, unutrašnjih poslova, inostranih poslova, ekonomije, obrazovanja) da “vlast troši samo one koji je nemaju” opravdavajući duhovito svoju političku dugovečnost. Naravno, u slučaju Juve se to odnosi na trijumfe, šesti skudeto se smeši, treći uzastopni Kup Italije, i drugo finale Lige šampiona u tri godine. Tutosport piše da sutra, sa utakmicom protiv Atalante, počinje 12 dana strasti za Juve budući da će osim gostovanja u Bergamu igrati protiv Monaka i derbi s Torinom. Posle sledi meč sa Romom i ako prođe u finale LŠ odmah iza 17. maja finale Kupa Italije sa Lacijom.

Fudbalski menadžer Federiko Pastorelo savetuje Juve da uzme ozbiljno u razmatranje dovođenje golmana Spala Mereta i vezistu Monaka Lemara: “Lemar i Meret su tipovi za Juve”. Istovremeno, list piše da se Hames Rodrigez preko posrednih veza preporučio Juventusu pošto želi da napusti Real jer ne pronalazi prostor Zidanovom Realu. Po istom izvoru, prvi izbor Kolumbijca bi bio Juventus a drugi Bajern gde bi se ponovo spojio sa njegovim omiljenim trenerom Karlom Ančelotijem.

“Ferari: Toro je na pol poziciji”, piše list da bi defanzivac Sasuola koji igra na pozajmici u Krotoneu mogao da stigne sledećeg leta u Torino zajedno sa Falčinelijem iz Kalabrije.

“Inter, za sada su samo navijači za skudeto”, ističe Tutosport da i pored očajnih rezultata kluba poslednjih godina navijači Nerazura pokazuju neverovatnu, gotovo nemačku ili englesku, vernost svom timu. I ove godine je Inter najgledaniji klub na domaćem terenu sa prosekom od 47.000 po utakmici (Juve i Milan imaju malo više od 39.000, Napoli 35.000, a Roma 29.000). Štaviše, posle velikog razočaranja u derbiju i bruke doživljene u Krotoneu i Firenci, protiv Napolija će na tribinama San Sira biti sigurno 60.000 gledalaca a možda i više.

Piše: Željko Pantelić.