Bura u Pazaru: Kriv je Marić! Kako je Govedarica došao kod nas? Oterati one koji su malo pokazali

Jedan od iskusnijih superligaških igrača otvoreno o problemima u klubu koji zimuje na poslednjem mestu tabele

Rasulo u Novom Pazaru. Teško, baš će teško sačuvati tamošnji superligaš status člana elite. U ovom trenutku takav scenario dobija mađioničarske obrise, jer se klub nalazi na poslednjem mestu tabele, nikog nije pobedio još od 2. oktobra, a sedam vezanih poraza pre odlaska na pauzu smrvila su i ono malo ideala da je moguće izbeći ispadanje.

Predaje, ipak, nema, ali je isto tako utisak da ekipa sa Gradskog stadiona nema dovoljno kvaliteta da se nosi sa konkurentima u borbi za opstanak. Potvrđuje to i jedan od najiskusnijih igrača, Irfan Vusljanin, koji se letos vratio u Novi Pazar, ali je razočaran zatečenim stanjem u ekipi i odnosima u svlačionici.

„Nismo imali zavidan igrački kvalitet. Od pojedinaca koji su malo toga pokazalo trebalo bi se što pre rastati. U Srbiji ne postoji klub koji nije u finansijskoj krizi. Igrao sam u 11 i u svakom bio uz taj klub do poslednjeg dana. Šta se desilo u Novom Pazaru? Već u 14, možda 15. kolu napustilo nas je šest-sedam fudbalera. Gde su otišli i kako su mogli da odu - ne znam. I ne želim da ulazim u tu problematiku. Bilo je moralo da ostanu do kraja i budu uz nas kad su nam najviše bili potrebni. Odlaskom su samo pokazali svoje pravo lice“, rezigniran je iskusni vezista u intervjuu Sportskom žurnalu.

Još više, čini se, boli ga podatak što su u dosadašnjem delu sezone na klupi Novog Pazara sedela trojica trenera. Počeo je Zoran Marić, zamenio ga je Zoran Govedarica, ali ga je u finišu jeseni, u svojstvu vatrogasca, zamenio Izet Ljajić, koga Vusljanin jedino apostrofira kao dobro rešenje. Marić i Govedarica su ga razočarali.

„O njima uopšte nemam pozitivno mišljenje, osim o Izetu Ljajiću. Veliku odgovornost za loše rezultate snosi Zoran Marić. Ne bih o detaljima, doći će vreme i za njih. Njegov naslednik Zoran Govedarica je pobegao iz Pazara. Pošteno rečeno, ne znam ni kako je došao u klub. I ovo je previše što sam o njemu imao da kažem. Jedini koji je ostao uz klub i igrače do kraja je Izet Ljajić. Iako ostavljen na cedilu, dao je najbolji deo sebe Pazaru. Kako se bližio kraj jeseni, jedva je uspevao da sastavi tim za utakmice, pošto su mu se igrači, po principu kud koji mili moji, razbežali. O njemu imam samo reči hvale“.

Progovorio je koju i o sumnjama da je ishod utakmice 19. kola, Novi Pazar - Spartak Ždrepčeva krv (2:4) unapred bio dogovren, iako je to njegov kapiten Enver Alivodić odlučno demantovao.

„To su samo glasine. Siguran sam da niko od mojih drugova tako nešto nikad ne bi uradio. U tom trenutku to je bila naša realnost. Verujte, kad bih u nekoga sumnjao da je učestvovao u nečasnim radnjama odmah bih rekao njegovo ime“.

U zaključku, Irfan Vusljanin je surovo iskren. Vrlina koju bi mogle ponekad da „prepišu“ njegove kolege iz drugih klubova ogleda se u sledećim rečima:

„Neuspešna i najgora sezona otkako igramo u Superligi. Samo, još nije sve izgubljeno. Ukoliko izvučemo pouke, krenućemo napred“.

Novi Pazar ima tri boda manje od čačanskog Borca, a u prvom kolu prolećne sezone 18. februara gostuje Crvenoj zvezdi.

