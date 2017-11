Čačani bez treninga na Zvezdu

Trener Borca danas nije mnogo govorio četi sa Morave. Od Bajića, Zoćevića, Dupovca i ostalih Zebri traži se da se sa Zvezdom igra 90, i koji minut pride, za grad i tradiciju kluba...

U Čačku su se proteklih dana rešavale nefudbalske jednačine... Mediji kažu štrajk, ali zvanično, nije tako! Trener Igor Spasić je raspustio tim u nedelju i ponedeljak. To su po odluci kluba bili slobodni, ne i štrajkački dani kako su kurzivom pisali mediji. Šta se danas dešavalo na Gradskom stadionu kraj Morave?

Kome je do istine, tačnije do priče iza koje stoji pečat, a nije do nagađanja, danas se umesto treniranja i ugravanja tehničko-taktičkih varijanti sastančilo! Igor Spasić, trener tima održao je besedu svojim pulenima koji će se sutra u 16.00 naći oči u oči sa Zvezdinim igračima. Nije bilo opravdanih ili neopravdanih izostanaka. Takva situacija stručni štab Borca dovodi u poziciju ulaska u utakmicu po principu kompromisa. Čak i laički je jasno da je problem neuigravanje za meč sa evropskom Crvenom zvezdom koja se egal nosila čak i sa Vengerovim Arsenalom!

Pitali smo Igora Spasića, kakva je njegova vizija tima za utakmicu osmine finala Kupa Srbije?

„Karte ostavljam otvorene do meča. Bukvalno svi prvotimci Borca imaju jasan zadatak, i svi će se do utakmice zagrevati kao da ulaze u startnih 11. Zadovoljan sam njihovom željom, ali i zahvalan zbog evidentnog naboja koji u tim unosi pozitivnu atmosferu. Cilj je da se sa Zvezdom zaigra kao i sa Partizanom, dakle srcem“, rekao je za Mozzart Sport Igor Spasić, koji i na ovaj način podstiče Zebre da se takmiče, a probleme odvoje od sportskih obaveza. Sada je na njima da zasluže upis imena u protokol utakmice. Ko će biti spreman, veliko je pitanje.

Pretpostavka je da je ime Marka Zoćevića već viđeno za prvu postavu. Šta on ima da kaže o Borcu i Zvezdi?

„Igraću kao i protiv Partizana. Nema tu mnogo filozofije, pošto se za ovakve utakmice trenira i živi, a takvi mečevi se ne igraju svaki dan. Nadam se da će me i sreća poslužiti, a lopta ići za nogom što bi se u žargonu reklo. Ja jednostavno znam da Milojević na raspolaganju ima arsenal dobrih igrača. Izostanak momaka sa reprezentativnog spiska za njih ne znači puno, kao ni za nas. Na nama je da damo maksimum, i opravdamo poverenje trenera Spasića“, kaže za Mozzart Sport Marko Zoćević, igrač Borca od koga će mnogo zavisiti ukupna slika Borčeve igre na sredini terena.

Osmofinalna utakmica Kupa Srbije između Borca i Crvene zvezde igra se u sredu od 16 časova na terenu Gradskog stadiona kraj Morave. Pravdu će deliti Srđan Obradović, a pomagaće mu Marko Dimitrijević i Bojan Savović. Četvrti sudija je Majo Vujović, a delegat FSS-a Ljubiša Vujović.

