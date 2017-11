Ćaćo Rodrigez za MOZZART Sport: Kako se osećam u Teovim patikama? Prijatno!

Plejmejker moskvoskog CSKA govorio za naš sajt o igranju u Beogradu, Milošu Teodosiću i sukobu Fibe i Evrolige

Kada je Miloš Teodosić odlazio iz CSKA letos mnogi su postavili pitanje - šta sad? A Andrej Vatutin je izvadio čarobni štapić i reako - Serhio Rodrigez!

I stvarno, teško da su Armejci mogli da nađu bolju zamenu za srtpskog čarobnjaka nego da ga zamene neverovanim Špancem koji gaji sličan stil igre.

Tome u prilog govori i jako visoka cifra od devet asistencija koliko je Ćaćo imao u pobedi nad Crvenom zvezdom u Beogradu uz 11 poena koje je dao (3/6 za tri).

Pitali smo ga posle utakmice i pobede Armejaca kako je video meč. Španac je podsetio da je CSKA prošle sezone poražen u Beogradu i da su zbog toga ove godine došli veoma spremni na meč protiv Crvene zvezde.

„Prošle godine je za CSKA bilo jako teško u Beogradu, izgubili su. Sada smo došli spremni. Znamo da je ispred nas dug put, još smo u novembru. Tek smo odigrali sedam mečeva. Želimo da pokažemo sebe u najboljem svetlu, da pokažemo da vredimo. Srećan sam zbog tima. Imamo još mnogo toga pred sobom“, rekao je Ćaćo za MOZZART Sport i time praktično dao do znanja da će ruski velikan ići na osvajanje ovogodišnje Evrolige.

Da li vam je Dimitris Itudis dobro predočio šta vas čeka na ovom meču? Poznaje Crvenu zvezdu jako dobro i okolnosti koje ovde vladaju.

„Bio sam i ja ovde mnogo puta, znam šta mogu da očekujem u Beogradu. Znam da Zvezda ima neverovatne navijače, znam kakva je ovde atmosfera. Bili smo spremni za to. Pokazali smo to kroz utakmicu. Imamo narednu utakmicu za dva dana, srećan sam zbog pobede i celog tima“.

Kako je igrati u patikama Miloša Teodosića? Da li je teško preuzeti njegovu ulogu?

„Znate, CSKA je veliki tim. Uvek ima dobre igrače. Miloš je bio jedan od njih. Kada neko novi dođe on igra sa dosta pritiska jer je ovo istorijski klub. Sve se radi za pobede. Za sada sam srećan, osećam se prijatno“.

Šta misliš o Teodosiću?

„On je fantastičan igrač. Pokazao je to igrajući godinama u Evropi, na reprezentativnom nivou. Radujem se što ću ga videti kako igra u NBA ligi. Nadam se da će što pre da se oporavi od povrede i uđe u sistem Klipersa. Biće to sjajan tim za gledanje“.

Svedoci smo da evropsku košarku trese problem Fibe i Evrolige. Kako gledaš na to? Sve je to teško za vas igrače.

„Ne bih rekao reč ´teško´. Samo je ´čudno´. Vi ste pod kišobranom organizacija koje drže internacionalnu košarku, i to što se mi igrači nalazimo u ovoj situaciji je neprijatno za sve nas. Mislim da postoje kompetentni ljudi koji će dovesti situaciju da ona ne bude u ovim okolnostima. Da će sve biti jasnije. Da nas ne stavljaju u situaciju da biramo - da li ćemo da idemo ili nećemo da idemo da igramo za reprezentaciju! Trenutna situacija u kojoj se nalazimo je jako loša za košarku“, zaključio je Rodrigez.

Piše: Strahinja Klisarić

(Foto MN Press)