Čanak: Hečer dva dana nije ustao iz kreveta

Pomoćni trener Partizana ne zna u kojem će sastavu ekipa izaći na megdan Zvezdi u finalu kupa

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća pobedom nad braniocem trofeja Mega Leksom, ali najvažnije pitanje za navijače crno-belih u kojem sastavu na terenu i na klupi će biti klub iz Humske. Protiv Mege u polufinalu nije bilo trenera Aleksandra Džikića, najboljeg strelca Vila Hečera, kao ni Vanje Marinkovića i Miloša Koprivice.

"Ne znam šta da kažem o tome, jer Hečer nije dva dana ustao i kreveta. Džikić ima temperaturu, Vanja i Koprivica su veoma loše. Ne znam šta donosi noć", rekao je pomoćni trener Partizana Nenad Čanak odmah posle utakmice za televiziju Arena Sport.

Partizan je u počufinalu slavio sa 77:65 protiv Mege.

"Čestitam igračima, bili smo u veoma teškoj situaciji. Virus nas je razorio. Videćemo šta će sutra i kako da bude, odnosno da li nas čeka još gora situacija", kazao je on.

Crno-beli su večeras vodili od početka do kraja utakmice, a već u prvoj četvrtini stekli su dvocifrenu prednost.

"Imali smo kontrolu i dobro otvorili utakmicu. Neki igrači kojima to nije jače oružje pogodili su šuteve na početku meča i to im je dalo samopouzdanja. Ispalo je lako, ali nikad nije tako protiv Mege. Sada ćemo da psremimo finale i da vidimo šta možemo", naveo je Čanak.

(FOTO: Starsport)