Čanak: Iznenadili su nas Lesor i Dobrić

"Pokušavali smo da vratimo brzim napadom, ali je to protiv evroligaške ekipe propast", ističe trener crno-belih

Trener košarkaša Partizana Nenad Čanak rekao je posle večerašnjeg poraza od Zvezde da će se njegova ekipa do kraja regionalnog takmičenja boriti za plasman u plej-of ABA lige.

"Okrećemo se daljem toku takmičenja, ne gubimo nadu, borićemo se za što bolji plasman, a da li to biti dovoljno za četvrto mesto, videćemo na kraju", rekao je Čanak.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od Crvene zvezde sa 74:86 u 18. kolu ABA lige.

"Čestitam Zvezdi na pobedi. Mislim da smo (Tejlora) Ročestija i (Milka) Bjelicu kontrolisali tokom većeg dela, jer smo njih prepoznali kao najveću opasnost. Iznenadili su nas (Ognjen) Dobrić i (Matijas) Lesor koji su dali neke poene, ali u utakmicama ovakvog tipa ne smeš da primiš takve poene".

On je ocenio da je njegova ekipa dve i po četvrtine imala kontrolu.

"Oko 26, 27 minuta smo imalu kontrolu utakmice, odnosno bili smo u njoj, ali smo opet reagovali kao na nekim utakmicama ranije... Usledile su greške u odbrani. Pokušavali smo da vratimo brzim napadom, ali je to protiv evroligaške ekipe propast".

Košarkaš crno-belih Vanja Marinković kazao je da se ekipa okreće borbi za plej-of.

"Čestitam Zvezdi na pobedi. Igrali smo egal do treće četvrtine. Imali smo neke nalete, ali to je sve bilo bezuspešno. Oni su do kraja održavali stečenu prednost. Okrećemo se meču protiv Mege u subotu i borbi za plej-of", rekao je Marinković.

(FOTO: Star Sport)