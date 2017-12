Čekajući Deda Mraza: Identifikovani leteći objekti nad Oberzdorfom, turneja Četiri skakaonice ovaj put bez izrazitog favorita

Najveće šanse daju se Frajtagu, a u igri su i Stog, Kraft, Velinger, Tande...

Prednovogodišnju atmosferu, rastanak sa odlazećom i susret s narednom godinom karakterišu euforija, koja kapljica i zalogaj više, petarde i vatromet (deco, oprez!), čak su ljudi zaposleni kao kontolori leta opušteniji nego inače, a u četiri grada - dva u Austriji i isto toliko u Nemačkoj - u narednih nedelju dana će i avio-eskadrile, kao i ostale snage koje su zadužene za mirno nebo, biti u stavu voljno, jer će se od 29. decembra do 6. januara kroz orbitu Oberzdorfa, Garmiša, Inzbruka i Bišofshofena kretati figure koje imaju status identifikovanih letećih objekata. Odgovor na pitanje o čemu je reč je toliko lak i poznat, bez problema bi mogao da bude ključan za osvajanje maksimalne nagrade u kvizu: Želite li da postanete milioner? Novogodišnja turneja Četiri skakaonice, šta bi drugo moglo biti!

Imajući u vidu da je prvi serijal ove prestižne smotre "odskakan" još dok je Staljin bio živ (1953. godine, ukupni pobednik Austrijanac Sep Bradl), a Korejski rat uveliko trajao, jasno je kakvo mesto Turneja zauzima u istoriji skijaških skokova, pa će ovosezonsko, 66. po redu,nadmetanje biti nastavak niza kom se kraj ne nazire.

Nekako je bilo lakše“pokazati prstom“ na potencijalne osvajače tokom prethodnih godina, dok ove godine to nije slučaj, pošto trenutni lider Svetskog kupa Nemac Rihard Frajtag teško da može dobiti status prvog favorita, iako mu kvota 2,70 na konačan trijumf daje tu ulogu, pa se njegov plasman među prva tri vrednuje "fiks" kvotom 1,50. Zanimljivo, kvota da Frajtag slavi u Oberstdorfu iznosi 3,75, ali se nakon njegove pobede u tri od šest dosadašnjih takmičenja u ovoj sezoni Svetskog kupa procenuje da je baš on taj koji je sposoban da trijumfuje u kontinuitetu, bez velikih oscilacija, a tako se dolazi do uspeha na Četiri skakonice.

Dalje, prošlogodišnji prvak Turneje Kamil Stoh još uvek traži recept za čaj od kamilice koji bi mu dao snage da leti duže od konkurenata, a Štefan Kraft, kralj sezone 2016/17. još nije onaj "air craft" koji je zadovoljno ugasio motore početkom tekuće godine, pa će im ovo biti prilika da "izađu iz krivine" kao pravi šampioni. I ovakvi kakvi su, drugi su na listi favorita sa kvotom 5,00 na njihovu pobedu na turneji, te 1,85 na uspon na pobedničko postolje. Konkretno za Oberzdorf prognoze su malo razliku. Kvota na Kraftovu pobedu u prvom takmičenju serije iznos 4,50, dok tip na Stoha uplatu množi sa 5,00.

Era Zeverina Frojnda je, bar za sada, okončana, pa bi pored pomenutog Frajtaga Nemci trebalo uzdanicu da imaju u Andreasu Velingeru, trenutno drugoplasiranom takmičaru u planetarnom kupu. Od Bošovog sunarodnika svi u "obećanoj zemlji" većine Balkanaca očekuju da svojim burgijama izbuši i vazduh i konkurente i podseti skakački svet da predvodi naciju čiji je deo i Jens Vajsflog, surekorder sa 10 individualnih pobeda u istoriji skakačkog grand slema, uz to da je ime još jednog "pancera" Svena Hanavalda upisano u istoriju, jer je jedini do sada uspeo da iz sve četiri bitke u jednoj sezoni (2001/02.) izađe trijumfalno. Velingerova pobeda i u Oberzdrofu i u ukupnom plasmanu uplatu u MOZZART kladionicama množi kvotom 7,00.

Najuži krug favorita zatvara najbolji Norvežanin. Danijel-Andre Tande se dokopao "bronze" u minulom izdanju Turneje, u identičnom ritmu "pleše“ po visinama i u tekućoj sezoni, a da li će Viking imati dovoljno jaka jedra da svoj brod usidri na čelnu poziciju posle završne runde u Bišofshofenu - pokazaće vreme, vazdušne struje i utisci sudija, čije se ne poriču. Tandeov podvig u Oberzrdorfu plaća se kvotom 8,00, nešto manje šanse mu se daju za prvo mestu na kraju takmičenja - 9,00. Ne zbog te jake kvote, skroman utisak potpisnika ovih redova je da bi baš Tande mogao da iznenadi mada je pitanje da li bi se njegova eventualna pobeda mogla nazvati iznenađenjem.

U nacije koje mogu da kažu da "ništa nije isto kao u dobra stara vremena" mogu se svrtati Slovenci. Pre dve godine je Peter Prevc (kvota 60,0) dominirao svetskim karavanom letenja na skijama, prošle sezone je njegov mlađi brat Domen (50,0) na trenutak bljesnuo, ali je sad sve drugačije - obojica liče na svetlost blica na fotografiji, zamrznuti u (ispod)prosečnosti. U njihovoj otadžbini glavnog krivca vide u selektoru Goranu Janusu, tako da će eventualni neuspeh njegovih pulena značiti početak kraja čoveka mitskog prezimena. Na ruku mu ne ide činjenica da je najbolji slovenački skakač ove sezone veteran Jernej Damjan (80,0), a mladi Timi Zajc i Tilen Bartol su još uvek deo "predškolskog odeljenja" i sledi im kvalifikacioni ispit za ulazak u društvo afirmisanih takmičara, iako u bivšoj jugoslovenskoj republici veruju da bi mogli ostvariti bar jedan značajniji rezultat.

Finci se ponose Janeom Ahonenom , najuspešnijim učesnikom u istoriji Novogodišnje turneje i tu se njihovo zadovoljstvo završava, jer žal počinje na istom mestu. Petostruki prvak je ujedno poslednji predstavnik "zemlje hiljadu jezera" koji je podigao pobednički trofej, a to je bilo pre 12 godina. Od tog momenta je samo Ansi Kojvuranta uspeo jednom prilikom , u Inzbruku 2014. godine, plavo-belu zastavu "pošalje" na vrh jarbola.

Skakački sport ne bi bio to što jeste da u sebi ne nosi i X faktor, a u njegove elemente se mogu svrstati nepredvidive atmosferske (ne)prilike, neočekivani kiksevi najozbiljnijih kandidata, raspoloženje petočlanog žirija, a ne treba smetnuti s uma ni autoritet direktora takmičenja Valtera Hofera. Ustane li Austrijanac na "levu nogu", mnogi učesnici ovog događaja na tački u kojoj se smenjuju godine, postaće "desničari" i to radikalni, pošto su odavno suprotstavljeni glavnokomandujućem, jer je odlukama u korist svojih "jodlera" često iritirao članove karavana.

Irvasi ne mogu da lete, Deda Mraz će kasniti, pa će tek šestog januarskog dana 2018. uručiti najdraži poklon učesniku koji bude skupio najviše bodova.

Ljubitelji skokova, ne bojte se! Leteći objekti koje ćete gledati u vreme praznika su identifikovani...

Piše: Dragan Stojić;

Foto: Action Images.