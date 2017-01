Već 67. ATP titulu u karijeri osvojio je sinoć Novak Đoković pošto je u finalu turnira ATP kategorije 250 u Dohi odbranio pehar savladavši prvog igrača sveta, Endija Marija. To naravno nije više vest, ali nije loše ni sa njom početi ovu ledenu nedelju.

Tako je u Kataru ser Endi Mari ušao u specijalan klub Novakovih omiljenih protivnika, a to su uz Škota jedan Španac i jedan Čeh. Naime, srpski as je zabeležio čak po 25 trijumfa nad Rafaelom Nadalom i Tomasom Berdihom, a evo sada i Marijem. Ne zaboravimo da su sva trojica dugogodišnji članovi Top 10 ATP liste, tako da je učinak od ukupno 76 trijumfa nad njima trojicom zaista spektakularan.

Đoković je za sada doživeo tek 11 poraza od Endija Marija, samo dva od Tomaša Berdiha, ali čak 23 od Rafaela Nadala kojeg je pobedio u 26 navrata. Na pragu ulaska u ovaj poseban Novakov "Klub 25" je i Rodžer Federer kome je potrebno da još dva puta stisne ruku našem teniseru (slavio 22 puta), što se lako može dogoditi već ove sezone.

Inače, Endi i Novak su sinoć odigrali čak 19 međusobno finale (poslednjih sedam duela su odigrali upravo za titulu), a naš as je slavio na 11.

GREŠAN SAM, KAZNITE ME!

Novak je sinoć bio izuzetno nervozan, što je ujedno i uzrokovalo naglo pad koncetnracije u drugoj polovini drugog seta. Srbin, očigledno gladan osvete nad Marijem je previše lako gubio živce, te je čak pogodio lopticom koju je u besu udario jednu gledateljku na tribinama, a u drugom setu je i razbio reket o pod, nakon čega mu je opravdano oduzet poen.

"Definitivno nisam hteo nikoga da pogodim lopticom, ali se dogodilo. Srećan sam zato što sam mogao da dobijem veću kaznu. Pogrešio sam i prihvatam posledice", izjavio je Đoković koji se nakon meča sastao sa fudbalerima, stručnim štabom i upravom Bajerna koji su mu predali dres sa brojem 1 i njegovim imenom.

After the final in Doha, Andreas Jung and Jörg Wacker presented Novak Djokovic with an #FCBayern shirt! pic.twitter.com/aG8xprpZHL