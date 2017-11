Četiri Italije (GRAFIKA + ANKETA)

Danas je dan žalosti, a već od sutra na Čizmi kreću ozbiljne analize - Kako? Sa kim? Kuda? Kada?

Italija tuguje. Ne, to nije neka uobičajena tuga turobnog jesenjeg dana. Pre će biti pravi pravcati dan žalosti. Posle ravno šest decenija i one generacije što nije uspela da izbori plasman u Švedsku '58 - ispali od Severne Irske, izgubuvši poslednji meč u Belfastu sa 1:2, a imali su asove poput Skijafina, Bonipertija, Giđe, da, da, baš onog što je rasplakao ceo Brazil osam godina ranije na Marakani - još jedna klasa ostaće "zamrčena" u almanasima italijanskog loptanja. Nažalost, među tim momcima biće i neka velika imena poput Bufona, De Rosija, Kjelinija, Barzaljija...

I upravo ova četvorka odmah nakon što je obrisala suze sinoć, još na travi San Sira, zvanično je potvrdila ono što se najavljivalo nedeljama ranije - vreme je za oproštaj. Tužan, onakav što ga niko nije mogao ni zamisliti, ali oproštaj.

A Italija, iako opasno uzdrmana od vikinškog topuza i nokdauna u kom se našla, jednostavno mora da nastavi dalje.

Kako? Sa kim? Kuda? Kada?

Sve su to pitanja na koja odgovor ne traži samo italijanska fudbalska javnost i navijači na Čizmi, već svi iskreni zaljubljenici u “bubamaru” koji cene čitavu jednu školu, jedan pravac, način razmišljanja i vrlo specifičnu fudbalsku civilizaciju. Pa ako ni zbog čega navedenog ono bar zbog te tuge. Jer niko, ama baš niko ne ume da tako spektakularno tuguje kao Italija i Italijani. Valjda i zbog toga imaju pažnju celog sveta…

Pored toga da Bufona, De Rosija, Barzaljija i Kjelinija sigurno više nećemo gledati u dresu Azura, jasno je i da na klupu stiže novi selektor. Hteo, ne hteo, Đampjero Ventura ima da leti po sili fudbalske pravde. Njegov poslednji potez graniči se sa bezobrazlukom – zahteva od Fudbalskog saveza 700.000 evra da se momentalno skloni – pa mu niko u Italiji ne daje ni gram nade da “poživi” na funkciji.

Dakle, na potezu je FS Italije, ali koji i kakav to je veliko pitanje, pošto zahtevi za smene sežu i do samog vrha fudbalske organizacije. Ali to je sada neka druga tema… U svakom slučaju, ko god da preuzme kormilo moraće da zasuče rukave i da se pozabavi rekonstrukcijom na svim nivoima. Jedna od ključnih stvari biće izbor selektora.

I ko bi rekao – a baš je tako – da će Italija imati najviše problema tamo gde su joj resursi gotovo nepresušni? I da će iz punog “ćupa” mudrih lobanja biti izvučena jedna do gluposti tvrdoglava, te da će u kombinaciji sa poprilično tankom nadolazećom generacijom, loše ukrštenom sa nekoliko šampionskih primeraka, učiniti nešto što nijednom Italijanu nije pošlo za rukom ili nogom punih 25 godina – da Azuri ne odu na veliko takmičenje.

Italija narednih dana, nedelja ili meseci nema pravo na novi kiks. Jer od čoveka koji bude postavljen za naslednika nesrećnog Venture zavisiće koliko će biti stabilan temelj za neku novu velelepnu građevinu. Već smo pisali, u igri su četiri jaka imena – Karlo Ančeloti, Antonio Konte, Masimilijano Alegri i na posletku Roberto Mančini. Italijani pišu da je Karleto favorit. I italijanska javnost najradije bi njega videla na klupi…

A kako bi to izgledala neka nova Italija kada bi je preuzeo svako od četiri pomenuta stručnjaka?

Za početak da vidimo grupu igrača na koje će Azuri računati u budućnosti. Izbor Medijaseta…

Golmani: Donaruma (Milan), Kranjo (Kaljari), Sirigu (Torino).

Defanzivci: Bonući (Milan), Kaldara (Atalanta), Romanjoli (Milan), Rugani (Juventus), Astori (Fjorentina), Zapakosta (Čelsi), Darmijan (Mančester Junajted), D’Ambrozio (Inter), Konti (Milan), Bareka (Torino), Romanja (Kaljari), Pecela (Udineze), Dimarko (Sion), Ferari (Bolonja).

Vezni red: Verati (PSŽ), Galjardini (Inter), Pelegrini (Roma), Benasi (Fjorentina), Mandragora (Juventus), Barela (Kaljari), Bonaventura (Milan), Kristante (Atalanta), Žoržinjo (Napoli), Kandreva (Inter), Spinacola (Juventus), Lokateli (Milan), Murđa (Lacio), Kjeza (Fjorentina), Bernardeski (Juventus), Florenci (Roma).

Napadači: Insinje (Napoli), Beloti (Torino), Orsolini (Juventus), Favili (Askoli), Imobile (Lacio), El Šaravi (Roma), Berardi (Sasuolo).

ANČELOTIJEVA ITALIJA

Ime Karla Ančelotija najčešće se spominje poslednji sati u Italiji. Nekadašnji trener Juventusa, Milana, Čelsija, Pari Sen Žermena i Bajerna trenutno je slobodan i najavio je da će napraviti pauzu do narednog leta. Javnost na Čizmi ne krije da bi Karleto bio idealan profil stručnjaka za nacionalni tim. Pa kako bi igrala Italija pod Ančelotijem?

Kalčomerkato je izašao s ovom idejom:

4-3-2-1: Donaruma – Konti, Romanjoli, Bonuči, Darmijan – Pelegrini, Žoržinjo, Verati – Insinje, El Šaravi – Beloti.

ALEGRIJEVA ITALIJA

Italija Maksa Alegrija značajno bi se razlikovala od Ančelotijeve, piše Kalčomerkato. Navodno, ukoliko bi Savez bio spreman da čeka Alegrija do kraja sezone, kao trenutno rešenje postavljen bi bio selektor mladih Điđi Di Bjađo, pre svega zbog sličnog sistema (4-3-3) koji forsiraju dvojica stručnjaka. Takođe, za Bonučija verovatno više ne bi bilo mesta u nacionalnom timu – zbog svađe sa Alegrijem još dok je bio u Juventusu, posle koje je prema nekim navodima otišao iz Torina – a i odbrana generalno izgledala dosta drukčije...

4-3-3: Donaruma – De Šiljo, Kaldara, Rugani, Darmijan – Pelegrini, Žoržinjo, Verati – El Šaravi, Insinje, Beloti.

MANČINIJEVA ITALIJA

Roberto Mančini nikada nije krio da bi jednog dana voleo da preuzme reprezentaciju Italije. Aktuelni trener Zenita kroz čitavu trenersku karijeru forsira sistem 4-2-3-1, pa bi tako bilo i na novom poslu. Velika novina kod Mančinija, tvrde italijanske kolege, bio bi povratak Marija Balotelija u selekciju. Isto tako, on bi na mesto kreatora igre postavio mladog Kjezu iz Fjorentine...

4-2-3-1: Donaruma – Konti, Rugani, Kaldara, Spinacola – Galjardini, Verati – Insinje, Kjeza, Baloteli – Beloti.

KONTEOVA ITALIJA

Poput Ančelotija i Konte je san miliona Italijana. Nadu podgreva to što mu ne ide najbolje u Čelsiju i što nema dobar odnos sa glavešinama na Stamford Bridžu. U svom prvom mandatu na klupi Azura (2014-2016) igrao je u sistemu 3-5-2. S tom formacijom osvojio je tri titule sa Juveom i dobio multimilionski ugovor u Premijer ligi. Pa zašto bi Konte išta menjao? Samo u ovoj varijanti Beloti i Imobile, trenutno dva najbolja italijanska napadača, našla bi se zajedno u startnih 11.

3-5-2: Donaruma - Rugani, Bonuči, Kaldara - Florenci, Pelegrini, Žoržinjo, Verati, Spinacola - Imobile, Beloti.

