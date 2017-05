Četiri tima, četiri kola, četiri kandidata za titulu – Ekstraklasa, liga u kojoj nema pravila!

Velika drama u poljskom prvenstvu, prvi i četvrti tim deli svega tri boda

Postoje fudbalski šampionati sa većom tradicijom, skupljim igračima i kvalitetnijim fudbalerima, ali kada je u pitanju borba za šampionsku titululu nijedno drugo takmičenje u Evropi nema takvu neizvesnost kakva u ovom trenutku vlada u poljskoj Ekstraklasi.

Četiri tima, četiri kola pre kraja šampionske trke jure najvažniji trofej u tamošnjem prvenstvu, a razmak između prvog i četvrtog tima na tabeli je svega tri boda. Ono što stvara još veću tenziju jeste činjenica da će u poslednja četiri kola snage međusobno odmeriti sva četiri vodeća tima.

Trenutno se u najboljoj situaciji nalaze Jagjelonija i Leh, koji su sakupili pod 37 bodova, jedan manje ima Legija, dok se Lehija nalazi na koti od 34 sakupljena boda. Situacija bi mogla da se promeni već večeras, kada će snage odmeriti Lehija i Jagjelonija (18.00), odnosno Legija i Leh (20.30).

„Što se tiče Poljske lige ovde ne postoji poravilo, nema favorizovanih klubova kao kod nas, ovde se iznova početkom prvenstva svaki klub bori na isti način za titulu, igra se drugačiji fudbal tako da nema pravila - danas mozeš da budeš prvi, već sledeće godine poslednji. Moj favorit je naravno Lehija, ovde se četri ekipe se bore za titulu, jako je neizvesno, jer upravo ono što sam napomenuo - ostalo je jos četiri kola do kraja prvenstva, a u ta četiri kola timovi koji se bore za titulu i igraju jedni protiv drugih. Svaka ekipa ima svoj stil igre i kvalitet, pa ćemo videti u narednom periodu koji će stil pobediti“, rekao je Aleksandar Kovačević, fudbaler Lehije na pozajmici u Šlonsku.

Ono što daje poseban ton ovom takmičenju jeste činjenica da gotovo svaka sezona iznedri neku novu ekipu koja je sposobna da poremeti kompletnu situaciju na vrhu tabele.

„Baš takva igra i borba u Ekstraklasi uopšte nije iznenađenje, jer kao što sam rekao ovde nema pravila, eto Jagelonija je prosle godine zavrsila na 12. mestu, a ove godine se borbi za titulu. A evo još jednog primera, Pjast je prosle godine zavrsio na drugoj poziciji, a ove godine se bori za opstanak.… Što se tiče Legije, to je klub koji važi za najbolji u Ekstraklasi i od njega se na neki način najviše očekuje. Smatram da je promena trenera i par pojačanja dovelo do toga da se izdignu iz teške situacije u doguraju do samog vrha“, dodao je bivši prvotimac Crvene zvezde.

Srpski fubaleri su stacionirani u dva kluba sa vrha tabele. U Lehiji je tu Miloš Krasić, dok je u Legiji sada već legendarni igrač ovog kluba Miroslav Radović, sa čijim povratkom je i krenuo uspon velikana iz Varšave u ovoj sezoni.

Legija kao klub ima najviše iskustva u ovakvim situacijama, osvojila je tri od poslednje četiri šampionske titule, pa joj iz tog razloga i sada daju najveće šanse. Ipak, sastav Jačeka Magiere sada mora da potvrdi kvalitet i u ključnom delu sezone napravi prevagu na tabeli. Prvo mora da padne Leh, a onda slede dva gostovanja Jagjeloniji i Koroni, pa možda i meč odluke za Lehijom u Varšavi.

EKSTRAKLASA – 34. KOLO:

Sreda:

18.00 Korona – Visla

18.00 Lehija – Jagjelonija

20.30 Legija – Leh

20.30 Pogon - Ničiječa

RASPORED DO KRAJA SEZONE:

JAGJELONIJA (37 bodova)

Lehija (G)

Legija (D)

Ničiječa (G)

Leh (D)

LEH (37 bodova)

Legija (G)

Lehija (D)

Visla (D)

Leh (G)

LEGIJA (36 bodova)

Leh (D)

Jagjelonija (G)

Korona (G)

Lehija (D)

LEHIJA (34 boda)

Jagjelonija (D)

Leh (G)

Pogon (D)

Legija (G)

Piše: Nenad Jovanović