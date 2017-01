Cibona u Pioniru prvi put od rata...

Veljko Mršić danas redovno gubi kada sa Cedevitom dođe u Beograd, a tog davnog januara 1998. bio je junak trijumfa Vukova sa Tuškanca

Veličina slova A A A

Građanski rat razorio je bivšu Jugoslaviju, a sedam godina se čekalo na okršaj velikih rivala iz Beograda i Zagreba, bivših prvaka Evrope. Tih sezona Partizanu je nekako bilo suđeno da igra te „istorijske“ utakmice sa rivalima iz bivše nam države, pa je red došao i na Cibonu - 8. januar 1998. godine.

Vukovi sa Tuškanca su, bez dileme, bili dovoljno atraktivan protivnik da Grobari do vrha napune halu Pionir. Ni to, na žalost, nije bilo dovoljno da se dođe do velike i silno željene pobede.

Ekipa crno-belih, pod komandom palicom Miroslava Mute Nikolića, te večeri izgorela je pod pritiskom, dok je Cibona u potpunosti uspela da iskoristi tu situaciju i upiše jednu od retkih pobeda u Beogradu u poslednje dve i po decenije.

Tada je za ekipu Partizana najveća enigma bio Veljko Mršić, sada trener Cedevite, a veoma dobre partije pružili su Gordan Giriček i Damir Mulaomerović. Kod Partizana je Dejan Tomašević bio više nego dobar, kao i uvek kada se igralo protiv hrvatskih ekipa. Inače, te sezone crno-beli su se, treći put u klupskoj istoriji, uprkos mnogim peripetijama i smeni trenera, na čudesan način plasirali na Fajnal for u Barseloni...

PARTIZAN – CIBONA 70:78 (28:30)

Hala Pionir.

Gledalaca: 6.500.

Sudije: Nikos Picilkas (Grčka) i Fabio Fakini (Italija).

PARTIZAN: Đokić 8, Brkić 11, Čubrilo 13, Koprivica, Tomašević 22, Radošević 4, Drobnjak 6, Lukovski 3.

CIBONA: Mulaomerović 13, Mršić 19, Etkins 7, Kisurin 7, Giriček 14, Marcelić 2, Rimac, Alihodžić 8, Nicević 1, Naglić 7.