Čikago sprema NBA blokbaster: Teo je broj jedan! Lebron i Kajri zvali Batlera, a Vejd odlazi!

Dovođenje srpskog asa moglo bi da izazove tektonske promene u Bulsima

Srpska se pesma iz Čikaga čuje! Nije tajna da je Čikago „drugi srpski grad“ i da najviše naših iseljenika ima upravo u Vetrovitom gradu. Zato je upravo Čikago najviše zatalasala informacija koja glasi - Bulsi su u pol poziciji za potpis Miloša Teodosića!

Prema izvorima sa ove i one strane Atlantika, uprava Čikaga je vrlo ozbiljna u nameri da angažuje kapitena srpske košarkaške reprezentacije, pošto se ovog leta sprema za veliko renoviranje.

Naime, mediji iz Čikaga tvrde da Lebron Džejms i Kajri Irving poslednjih pet dana često razmenjuju poruke sa Džimijem Batlerom i da su mu jasno poručili da ga čeka mesto u Klivlendu. Navodno, Batler je u Ohajo poslao pozitivne signale i spreman je da napravi veliki transfer! Što bi, kako se ističe, značilo da je Batler na pragu da napravi veliki zaokret u razmišljanju, pošto je tokom sezone u nekoliko razgovora sa Generalnim menadžerom Garom Formanom i potpredsednikom Džonom Paksonsom isticao da ne želi da bude trejdovan. Doduše, tvrdi se da je to bilo aktuelno pre nego što se Klivlend pojavio kao opcija.

A to bi moglo da otvori dodatni prostor za Miloša Teodosića! Naime, ukoliko se Batler odluči za trejd, klub bi istog trenutka napustio i Dvejn Vejd. To je, inače, jasna stvar i Vejd je to već poručio vodećim kadrovima Bikova. Vejd neće iskoristiti opciju produžetka saradnje sa Čikagom kako bi postao slobodan igrač. Time će izgubiti zagarantovanih 23.800.000 dolara. Dalje, time bi se stvorila velika rupa u rosteru, koju bi u Čikagu želeli da popune upravo najboljim igračem van NBA lige, što je zvanična potvrda svih Generalnih menadžera u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

U poslednje vreme budućnost Miloša Teodosića dobila je ogroman medijski prostor, pa je zbog toga sve više spekulacija o njegovim daljim planovima. Prvo se pisalo o interesovanju Bruklina, Jute, Sakramenta, Denvera, potom i Majamija. Zatim su evropski listovi otkrili da je CSKA Teodosiću prvo nudio 12.000.000 evra za tri sezone, a onda i vrtoglavih i dosad neviđenih 30.000.000 evra za pet godina!

Takođe, određeni NBA analitičari tvrdili su da Teodosić od klubova iz SAD traži platu između 25.000.000 i 30.000.000 dolara na godišnjem nivou. Što je približno između 23.000.000 i 28.000.000 evra.

Posle svega, na Teodosiću je da donese konačnu odluku. A to će učiniti koliko početkom narednog meseca, kada ga čekaju i razgovori sa svim zainteresovanim klubovima iz NBA. Naravno, u slučaju da se prethodno ne dogovori sa CSKA.

