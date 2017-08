Cirkus, ali najskuplji: Mejveder vs Mekgregor!

Američki bokser i irski MMA razbijač u noći između subote i nedelje u Las Vegasu ukrštaju rukavice u jednoj od najočekivanijih borbi decenije, u kojoj je jedina nagrada – novac

Naslov ovog meča sve govori “The Money Fight“, to jest “borba za novac“. Sudar verovatno najkompletnijeg boksera svih vremena, koji je pre dve godine “okačio rukavice o klin“ sa ubicom iz oktagona. Flojd Mejveder junior i Konor Mekgregor staće jedan naspram drugog u nedelju ujurtu oko pet časova u Las Vegasu. Pravila su bokserska, sa određenim izuzecima (kao što je udarac iz skoka, takozvani “supermen“), a spojio ih je novac, ogroman novac. Neke procene kažu da će ova borba obrnuti nekoliko milijardi dolara, uglavnom kroz klađenje.

UKUPNO RUNDI

(ur>7,5 - 1,80) - (ur<7,5 - 1,80)

Američki as je, kao i većina njegovih sunarodnika Afroamerikanaca, živeo “drugu stranu američkog sna“, to jest u krajnjoj bedi, iako potiče iz sportske porodice. Naime, njegov otac Flojd senior je bio veoma reprektabilan bokser u velter kategoriiji i od njega je, kao i od stričeva Džefa i Rodžera (dvostruki profi prvak i kasnije njegov trener) nasledio neprevaziđenu taktičku mudrost, tehniku i defanzivne sposobnosti kakve se retko viđaju. Međutim, rasturena porodica, majka i tetke narkomanke (umrla od side) načinile su pakao od njegovog detinjstva. Stalna nemaština i glad naterali su ga da se očeliči, tako da je, kako je jednom prilikom rekao “sam sebe odgajio“. Genetika, inteligencija, ali i mudro vođenje od strane strica Džordža izvukli su ga iz rupe u kojoj se rodio i katapultirali u sazvežđe najboljih atleta svih vremena. Ali i najplaćenijih sportsta svih vremena, što ga čini posebno ponosnim. Teško detinjstvo uzelo je danak u njegovom ponašanju, tako da mu je sada glavni dokaz da je uspeo upravo ta ogromna lova, tako da npr. stalno kod sebe u tašni ima milion dolara koje često bahato razbacuje! Flojd Mejvered mlađi je bio profesionalni bokserski šampion u pet kategorija, oborio je mnoge rekord, a u penziju je otišao 2015. neporažen u profi ringu nakon 49 borbi.

POBEDA MAKGREGORA

KVOTA 2,90

Za razliku od njega, Konor Mekgregor je rođen u Kramlinu, pregrađu Dablina, u relativno normalnoj irskoj porodici. Pošto nije bio dobar u školi, bio je preodređen da bude vodoinstalater, ali ljubav prema boksu koji je trenirao kao klinac, kao i društvo, uvukli su ga u svet mešovitih borilačkih veština (MMA) gde trenutno vlada u najjačoj američkoj, ali i svetskoj organizaciji UFC (Ultimate Fighting Championship) u lakoj kategoriji. Odlikuje ga neverovatna brzina, ali i odlično korišćenje velikog raspona ruku (188 cm). Majstorstvo u udaranju nogama, ali i rvanju neće mu ovoga put koristiti, što je veliki hendikep, koji je mogla da nadokandi samo velika lova koja ga je i privukla ovom izazovu. Priča se da je Mejverder dobio 100.000.000, a Mekgregor 40.000.000 dolara.

POBEDA MEJVEDERA

KVOTA 1,30

O šansama za ovaj meč najbolje govore kvote, a one kažu da je Amerikanac apsolutni favorit. Jednostavno, bokserski ring je “njegovo dvorište“, mesto gde nije osetio bol poraza otkako je ušao u profesionalne vode. Prednost Irca je u godinama, pošto smo dobro videli koliko one znače kada se meč produži, kao što je to bilo u čuvenom ovogodišnjem sudaru Entonija Džošue i Vladimira Klička. Međutim, Flojd je veliki majstor, ali i superatleta, pandan Novaku Đokoviću, pošto je poznat po fanatičnoj brizi za ishranu i zdravlje, tako da mu je telo prilično očuvano i spremno za velike napore.

F. MAYWEATHER JR

DRŽAVA SAD, MIČIGEN

GRAD GREND REPIDS

DATUM ROĐENJA 14. 6. 1988.

TEŽINA 67 KG

VISINA 173 CM

NADIMAK: MONEY

POBEDE 49

K.O. 26

PORAZI 0

C. MCGREGOR

DRŽAVA R. IRSKA

GRAD KRAMLIN

DATUM ROĐENJA 24. 2. 1977.

TEŽINA 70 KG

VISINA 175 CM

NADIMAK: THE NOTORIOUS

POBEDE 21

K.O. 18

PORAZI 3

MAJK TAJSON PROGNOZIRA

“Mekgregor će poginuti boksujući! Iznervirao sam se kada sam čuo da neće da koriste MMA pravila uz bokserska zato što je glavno pitanje: Može li bokser da dobije MMA borca?! Mekgergor je ispao glup pošto se stavio u poziciju u kojoj će biti nokautiran zato što to Flojd radi otkako je bio beba. Konor neće moći da udara nogama, hvata, rve, tako da neće imati mnogo prilika. Da se ja borim sa Makgregorom, dopustio bih mu šuteve i udarce kolenima", objasnio je svoj stav Čelični.