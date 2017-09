Ćiro + Serija A = golovi! (VIDEO)

„Ovo je moj najbolji početak sezone u karijeri, ali radio sam na tome od prošle sezone. Kad sam stigao u Lacio rekao sam da golovi nisu toliko važni koliko naporan rad”, rekao je Imobile

Lacio prvi put od osvajanja Skudeta iz sezone 1999/2000. nije doživeo poraz u prva četiri kola. Ali ne samo to, Rimljani igraju sjajan fudbal, uz Napoli i Juventus najatraktivniji na početku Serije A, a za to je najzaslužniji fantastični Ćiro Imobile.

Golgeter koji je rođen za Seriju A postigao je šest golova u prva četiri gola i u ovom trenutku od njega je u tome uspešniji samo neverovatni Paulo Dibala (osam golova). Ipak, Ćirovi golovi predstavljaju pravo osveženje za fudbal na Čizmi, ali ne zbog toga što su oni nešto što nismo navikli od njega, već zbog lakoće i načina na koji ih postiže.

Njegovu efikasnos na svojoj koži protekle noći osetila je i Đenova, koja se silno borila, ali nije uspela da zaustavi Nebeskoplave iz Večnog grada.

„Ovo je moj najbolji početak sezone u karijeri, ali radio sam na tome od prošle sezone. Kad sam stigao u Lacio rekao sam da golovi nisu toliko važni koliko naporan rad”, rekao je Imobile.

Iako su njegov talenat čelnici Juventusa spoznali još u dečačkim danima, Imobile je zaobilaznim putem tražio sreću. Prvi put se raspucao na pozajmici u Peskari, dok je pravu eksploziju napravio u dresu Torina u sezoni 2013/2014. Tada ga je za 18.000.000 evra otkupila Borusija iz Dortmunda, ali je onda usledila suša golova na Vestfalenu, a potom i u Sevilji. Dolazak u Rim prošlog leta predstavljao je novu šansu za ožviljavanje karijere.

Prošle sezone Imbobile je postigao 23 gola u Seriji A, a sada je već premašio četvrtinu te brojke i mogao bi do rekordnog broja pogodaka. Ipak, on nijednog trenutka ne želi da stavi sopstveni učinak ispred timskog.

„Sada sam zajedno sa timom izuzetno raspoložen da nastavimo u istom ritmu, ne želimo da stanemo. Tim je naša snaga, nisam često viđao toliko snažnu grupu ljudi u svaličinici. Svi pokušavaju da daju sve od sebe i to otežava treneru izbor startne postave. Ovo je izuzetno jak tim i biće šteta da ne ostvarimo veliki rezultat”, rekao je Imobile.

Lacio je od početka sezone ostao bez dva boda samo protiv SPAL-a, dok je sve ostale mečeve rešio u svoju korist. Ipak, sastav Simonea Inzagija će pravo iskušenje imati već u sredu kada na svom Olimpiku bude dočekao snažni Napoli.

