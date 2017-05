Čovek fudbala - Radomir Antić: O nastavku karijere, Madrilenju, Simeoneu, Tadiću, Srbiji, Francuskoj...

Proslavljeni srpski trener podelio razmišljanja o fudbalu i večerašnjem polufinalu Lige šampiona

Retki su treneri koji su imali čast da treniraju najveće španske klubove Real Madrid, Barselonu ili Atletiko, još ređi su srećnici poput Viole, Aragonesa ili Erere koji su imali privilegiju da vode dva od pomenuta tri velikana, a samo je jedan unikat u istoriji fudbala koji je sedeo na klupi sva tri giganta - Radomir Antić!

I kao takva istorijska ličnost u španskom fudbalu je više nego pozvan da prognozira epilog polufinalnog okršaja u Ligi šampiona između madridskih velikana. Iako je radio u sva tri pomenuta kluba, nikada nije krio da mu je Atletiko najdraži od njih.

„Atletiko može da se takmiči protiv svih. Ali samo kada je u top formi. Za ovu prvu utakmicu protiv Reala je dilema kako će izgledati desna strana. Vrsaljko i Huanfran ne mogu da igraju. Mogao je da ih zameni Himenez, ali se i on povredio... Zanima me da vidim kako će Simeone rešiti taj problem jer to je strana kojoj se nalazi trenutno najbolji Realov igrač - Marselo“, rekao je Antić za francuske medije.

Ne želi da nekadašnjem pulenu i sadašnjem strategu Kolčonjerosa daje savete... Niti da poredi te dve šampionske generacije.

„Bilo je drugačije vreme. Ne želim poređenja te generacije sa ovom Simeoneovom. Previše je faktora koji se ne poklapaju. Zato ne želim da dajem bilo kakave savete. Simeone poznaje svoj tim bolje od bilo koga drugog, četiri godine je tu i on najbolje zna koji je to način da se suprostavi Realu“.

Uprkos dva bolna finala u kojima je Atletiko poražen od Reala, Antić ne vidi zašto bi crveno-beli imali kompleks od gradskog rivala. I podržava odluku Simeonea da ostane u klubu i da se bori za sam vrh. „Simeone želi da vodi Atletiko na novom stadionu i mislim da je dobro postupio. Nema razloga da Atletiko ima komplekse od Reala. Naravno da mogu da eliminišu Real. Pogotovo ako naprave dobar reztultat u prvoj utakmici. Svaka utakmica je posebna priča za sebe i i igra se pod drugačijim uslovima. Real će morati da igra bez bitnih igrača kao što su Pepe i Bejl. Atletikova misija je da neđ slabu tačku u linijama Reala i da Grizman i Gameiro to iskoriste. Detalji će odlučivati“, kaže Antić.

Ipak, Antić podvlači veličinu Reala.

„Svidelo se to nekome ili ne, Real je klub sa najvećim budžetom u Evropi. Liga šampiona je takmičenje koje klubovima donosi najviše novca, tako da Realovih sedam uzastopnih polufinala samo čine tu kasu punijom i razliku većom. Rivalima ostaje samo da se pitaju da li će Real protiv njih izvesti najjači tim ili rezerviste poput Rodrigeza, Asensija, Morate, Iska... To su luksuzne rezerve. Real je polufinalu Lige šampiona i na prvom mestu u Primeri, a imao je 55 povreda u dosadašnjem delu sezone“.

Iako je već duže vreme bez posla, srpski velikan kaže da nije u penziji.

„Trenutno sam u Madridu, odmaram i uživam u krugu porodice. Na profesionalnom planu sam i dalje aktivan. Ali trenutno na stolu ne postoji ponuda koja bi me privukla. U fudbalu, nekada možete da se zasitite rada na svakodnevnom nivou. Nije ni to loše jer onda čovek može da uživa sa svojim najbližima“.

U polufinalu Lige šampiona je nekolicina igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Modrić, Kovačić, Savić, Vrsaljko, Oblak... Antić ističe i da Srbija ima dobre igrače.

„Oni nisu jedini. Nemanja Matić u Čelsiju ima fenomenalnu sezonu, Ivanović u Zenitu igra dobro, ali meni se posebno dopada Tadić iz Sautemptona. Zaslužan je za sve golove reprezentacije Srbije, bilo kao strelac, bilo kao asistent. Nažalost, srpski fudbal nema evropsku perspektivu i prolazi kroz jako težak period. Rukovodstva Crvene zvezde i Partizana se mnogo menjaju. Mladi igrač odlaze veoma rano u inostranstvo da prave karijere, a jedina nada da klubovi imaju stabilnost je da zadrže te igrače još neko vreme. Na kraju, zbog toga trpi i reprezentacija“.

Pored igrača sa eks-ju prostora, sve više igrača iz Francuske nosi igru najvećih klubova Evrope. Da li Antić vidi Francusku kao buduću silu broj jedan u reprezentativnom fudbalu?

„Žao mi je što ću razočarati mnoge, ali moram da budem iskren: Francuska me je razočarala u finalu EP. Po mojim shvatanjima fudbala, domaći tim mora da dominira na svom terenu. Pogotovo protiv skromnog tima kakav je bio portugalski. To je bio meč u kojem je Francuska morala da pobedi neke svoje unutrašnje demone i nije uspela u tome. Francuska mi nije bila ubedljiva“, zaključio je Antić.

