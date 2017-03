Čovek koji je odbio Lester da bi napravio veliki Nant

Legendarni Portugalac gradi ozbiljnu karijeru u Francuskoj i već sada privlači veliku pažnju. Ovo je priča o treneru Seržu Konseisau

Treneri u Nantu ne traju dugo pod predsednikom Valdemarom Kitom. Čuveni Portugalac Seržo Konseisao stigao u decembru na Bužoar i postao 12. trener od dolaska novog gazde 2007. godine. Kitina preka narav, oduvek je bila glavni faktor u rapidnim promenama kursa kluba i čestim smenama trenera, a to se najbolje videlo i prethodnog leta posle odlaska Mišela der Zakarijana.

Uprkos činjenici da je preživeo četiri godine, najviše zahavljujući povratku kluba u Ligu 1 i lagano izborenom opstanku u protekle tri sezone uprkos velikim finansijskim nedaćama, Der Zakarijan je platio cenu hladnom odnosu koji je imao s predsednikom koji je pustio da mu ugovor isteče.

„Ne želim više da radim sa gospodinom Kitom, rešio sam da odem“, rekao je jermenski stručnjak.

Kada je probao da se oprosti od navijača Nanta po završetku svoje poslednje utakmice, Kita je naredio ljudima na stadionu da puste muziku kako se ne bi čula poslednja poruka Der Zakarijana sa razglasa Bužoara što je, priznaćete, jako ružan način za okončanje jedne relativno uspešne ere ovog kluba.

Posle rastnka s Zakarijanom, Kita nije gubio vreme, odmah je predstavio novog trenera Renea Žirara. Ali, nakon samo osam utakmica isti taj Žirar se brzo našao na tankom ledu, a igračima se poverio da zna da će dobiti otkaz ako ne pobede Bastiju. Pobedili su korzikanski tim sa 1:0, ali je sedam nedelja kasnije trener platio skupo debakl i težak poraz od Liona (0:6). Bilo je jasno - ni Der Zakarijan, a ni Žirar nisu predsedniku dali ono što je tražio - golove.

Francuska Liga 1 je specifično takmičenje u kojem najbolje prolaze timovi koji postižu mnogo golova, ali je Nantov napad bio užasan za francuske standarde. Iako su u sezoni 2014/15. završili na 14. mestu sa osam bodova više od zone ispadanja, od Kanarinaca su bila efikasnija čak tri kluba koja su bila ispod njih, a na 38 utakmica Nant je samo 29 puta pogodio mrežu protivnika. Sledeće sezone, opet su bili 14. a samo je fenjeraš Troa postigao manje golova od njih.

Stoičke partije pod vođstvom Der Zakarijana odjednom su se promenile u usporene i smušene igre pod vođstvom Žirara, a oba tima nisu uspevala da se sastave. Islanđanin Kolbein Sigtorson trebalo je da bude zvučno pojačanje, ali je u takvom nemoćnom sistemu postigao samo tri gola, posle čega se preselio u Galatasaraj. Dijamant na sredini, 4-4-2 i ofanzivna 4-3-3 taktika isprobane su u različitim varijantama, a šansu u napadu dobili su Jasin Bamu, Emilijano Sala i Marijuš Stepinski, ali su svi malo pružili. Posle 16 utakmica ove sezone, Nant se nalazio na 19. mestu, sa samo devet datih golova, tri pobede i 13 bodova, što dovoljno govori kakvu je (r)evoluciju na Bužoaru izveo Konseisao.

Kanarincima je očajnički bilo potrebno buđenje iz kome, a predsednik tako upečatljivog prezimena morao je potpuno da promeni sredinu. Nakon što je izjavio da „trener mora da poznaje fudbalere i takmičenje“ započeo je potragu „za nekim koji nema nikakve veze sa francuskim fudbalom i nema nikakvu vezu sa trenutnom atmosferom koja je vladala u Nantu“. Kita je smatrao da je najbolje rešenje da dovede nekoga sa strane, čoveka koji nikada nije video takve probleme.

Konesisao se idealno uklapao u nove kriterijume i odmah je impresionirao Kitu.

„Čim je stigao u Pariz prvog dana video sam da se nikoga ne plaši. Doneće nam drugačiju kulturu i viziju. Već je počeo da nam iznosi ideje kako da promenimo stvari nabolje. Zabavno je jer smo pre njeg upali u monotoniju, a treba nam određena organizacija i disciplina“, kaže predsednik Nanta.

Bila je ovo jasna procena situacije. Disciplina je osnovna odlika ekipa koje vodi Seržo Konseisao, čovek koji je strog u radu i koji svakodnevno održava po dva treninga.

„Mnogo smo uradili na organizaciji. Imamo utisak da je trener odgeldao dosta naših snimaka, da nas dobro poznaje. Konseisao ima mentalitet kakav malo Francuza poseduje i to daje rezutlate“, kaže iskusni bek Nanta Leo Duboa.

Taj karakter je možda i glavna promena u odnosu na Nant iz ere Žirara. Vatreni Konseisao koji je svojevremeno bacio dres sudiji u lice koji ga je isključio nakon pljuvanja protivnika počeo je svoju eru na klupi Nanta strogo, kao otac koji je bio besan nakon saznanja da mu je dete bilo nemirno u školi. Usledio je stav nulte tolerancije na gluposti. Tako je veliki talent i dete kluba, 19-godišnji Amin Arit zbrisan iz prvog tima i poslat među rezerve nakon što se oglušio na zahtev trenera da ne izlazi u noćni život veče pre utakmice. Uprkos što se izvinio Konseisau, do današnjeg dana nije odigrao ni minut.

Takođe, večiti golman Remi Ru poslat je na klupu posle očajne partije protiv Bastije, a pre nekoliko kola iz tima je sklonjen i napadač Stepinski koji je zamnjen na poluvremenu zbog očajne igre. Mirni dani za igrače pod Žirarom su prošlost na Bužoaru, danas svi cvikaju od Konseisaoa.

Porast intenziteta treninga, pretvorio je njegov tim u gomilu gladnih, posvećenih i agresivnih ratnika. Tim Serža Konseisaoa izgubio je samo tri od poslednjih 14 utakmica u ligi i to od PSŽ-a (dva puta) i Monaka. Ipak, možda i najupečatljivija stvar do sada bila je činjenica da je od svojih napadača napravio dominantnu mašinu koja je postigla 13 golova na poslednjih sedam utakmica. Nije to napredak rekli bi neki, ali ako znamo da su postigli samo tri komada u sedam kola pre njegovog dolaska, morate priznati da Seržo zna posao.

Moćni argentinski napadač Emilijano Sala malo je uradio tokom epizoda u Bordou i Nantu, ali su njegove partije od dolaska Konseisaa prosto genijalne. Postao je vodeći strelac Kanarinaca sa devet golova (što je respektabilan broj u Ligi 1), od kojih su osam pali pod vođstvom Portugalca, učinili su da Gaučos postane ozbiljan siledžija za protivničke defanzivce. Osim u šesnaestercu Sala je opasan i iz slobodnih udaraca, pa svaki rival mora da vodi računa gde pravi faulove.

Uprkos činjenici da Konseisao uvek ima velika očekivanja od svojih igrača, pokazao je da ume da se prilagodi različitim situacijama. Posle nekoliko loših partija i rasprave sa saigračima na terenu, koji su izazvali zvižduke stadiona na njegov račun, Jasin Bamu je dobio bezgranično poverenje šefa stručnog štaba.

„Ne slažem se da ga treba skloniti iz tima jer svi plovimo istim brodom. Možda je napravio grešku i razumem bes navijača koji su non-stop ljuti, ali to je prošlost. Radi se dobrom momku i fudbaleru, koji daje sve od sebe, a ja želim da Jasin postigne gol i natera stadion da mu aplaudira“, rekao je Konseisao.

Rezultat svega - Bamu je dao gol posle samo tri minuta u pobedi Nanta od 3:1 i to nakon godinu dana bez postignutog gola.

Ali nikako se ne sme zaboraviti da su prve nedelje portugalskog stručnjaka u Francuskoj bile ne baš obećavajuće. U startu je potpuno promenio dugogodišnji stručni štab Kanarinaca, marginalizovao sve dotadašnje trenere i doveo svoje ljude, Portugalce.

Ipak, efekat 42-godišnjeg trenera u Nantu bio je impresivan. Krilni napadač Žil Iloki, bekovi Lukas Lima i Leo Duboa, kao i vezisti Valentin Ronžije i Adrien Tomason povratili su svoju najbolju formu, pokazujući znake idealnog komponovanja u trenerov vatreni stil, strastveni fudbal sa puno trčanja. Poseban šmek Nantu dali su drugi krilni napadač Felipe Pardo koji je stigao tokom zime, kao i dinamični napadač Prežus Nakulma koji su postali važan deo igre Kanarinaca.

Remi Nanta sa favoritom za titulu Nicom minulog vikenda (1:1) samo je pokazao da je ovaj klub doživeo evoluciju pod vođstvom Potugalca. Sjajan gol fantastičnog Sale doneo im je rano vođstvo, koje je ubrzo poništio Seri, ali moramo istaći i da je Konseisao s pravom bio ljut jer Nakulmi u drugom poluvremenu nije dosuđen čist penal.

Iako je posle svega remi možda i najpravedniji rezultat, kada na to pridodamo pobedu nad Marseljom (3:2) kao i trijumfe nad Bastijom i Monpeljeom posle preokreta, jasno vam je da Nant izrasta u ozbiljan francuski klub, koji sigurno neće brinuti za opstanak ove sezone, a do maja će se naći na solidnoj poziciji na tabeli. Ipak, za Evropu je još rano, nije realno da je Kanarinci dostignu do kraja ovog šampionata.

Dok rejting njihovog trenera nastavlja da raste, nedavna odluka Portugalca da glatko odbije ponudu Lestera učinila je da predsednik Kita shvati da neće još dugo moći da ga zadrži u klubu.

„Ako bude imao dobre rezultate, neće ostati u Nantu, osim ako mu ne omogućimo dodatna sredstva. To znači stadion, trening centar i kvalitetne igrače. To će nam od sledeće sezone biti obaveza, ako želimo da izgradimo uspešan klub“, kaže prvi čovek Nanta.

Sa svoje strane Seržo Konseisao je uradio sve što je bilo do njega. Obavezao se na dve godine, a stigao i da se našali.

„Ako se predsednik ne predomisli ostaću i sledeće sezone.“

S obzirom na dramatičan preokret dešavanja, čak ni Kita ne bi želeo da prerano otpusti trenera. Međutim, ukoliko nastavi sa ovakvom formom, možda gazda neće imati puno izbora. Kita je već rekao da „želi trenera koji će da ujedini Bužoar“. Pronašao ga je.

(FOTO: Action Images)