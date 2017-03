Čovek koji je odigrao savršenu defanzivu: Miletićevih 7:0 protiv Plavšića i najava 13 pobeda do kraja sezone

Levi bek Partizana, koji je zatvorio prilaze Kljajićevom golu, kaže da je prednost Crvene zvezde dostižna, ne vidi Vojvodinu kao konkurenta za titulu

Fudbal nisu (samo) brojevi, mada ponekad (samo) brojevi pokažu ko je kakav igrač. Preciznije, ko šta može. A Nemanja Miletić se potrudio da u 153. večitom derbiju odradi posao na takav način da u Partizanu mogu da mu stisnu ruku i kažu:

„Svaka čast“.

Levi bek crno-beli je bio - neprelazan.

Pitanje je da li bi se takav utisak uživo sa tribina Marakane, ali detaljni pregled dešavanja u najvažnijoj utakmici ovdašnjeg fudbala pokazao je da je 25-godišnji Lozničanin bio korisniji za tim od većine svojih saigrača. Možda i od svih.

Prema statistici koju je u javnost dan posle 24. superligaškog kola u etar izbacio sajt Red star Belgrade info (što tek dobija na značaju, jer je reč o navijačkom portalu Crvene zvezde), Nemanja Miletić je od 15 duela dobio čak 14. Posebno impresivan bio je u direktnim okršajima sa Srđanom Plavšićem, projektovanom uzdanicom domaćeg tima, s kojim se sudario sedam puta i svaki put izašao kao pobednik, sprečavajući bivše krilo Spartaka da uđe u šansu ili je stvori saigračima.

„Raduje me to“, skromno će nekadašnji prvotimac Javora u razgovoru za MOZZART Sport. "Plavšić je kvaklitetan igrač, a dobijeni dueli govore da sam posao dobro odradio, da sam zatvorio prilaze ka golu Filipa Kljajića, što nam je svakako olakšalo posao“.

Posao u defanzivi odrađen je savršeno. I to je detalj na kome trener Marko Nikolić insistira otkako se vratio na klupu Partizana. Utisak je, pak, da fudbaler u Partizanu, kako god da se zove, mora da igra i napred, da ga ima pred protivničkim kaznenim prostorom. Ako bi Miletić poradio na tome čini se da bi Parni valjak dobio igrača na duži period.

„Da, da Paritzan tako igra. Opet, ima i do toga da naši napadači veoma brzo rešavaju situacije u napadu, teško je nama iz odbrane na vreme da stignemo do njih, centriramo i(li) šutnemo. Ovoga puta više me je bilo u defanzivi nego na tuđem delu terena, ali svakako da ću, kad god imam priliku, da se pojavim kao podrška našim ofanzivcima“.

Subotnji derbi bio mu je drugi u karijeri. Zasad ima pozitivan učinak, na septembarski trijumf golom Leonarda (1:0) nakalemio je remi u gostima (1:1).

„Napeta utakmica, od prvog do poslednjeg minuta. Kao i svaki derbi, nije ni ovaj doneo preterano lep fudbal. Primili smo gol koji ne bih da komentarišem, onda prepustili inicijativu Zvezdi u prvom delu, ali smo se u pauzi dogovorili da krenemo iz sve snage. Verujte mi, da je bilo još malo vremena, mislim da smo mogli posle izjednačujućeg i pobedonosni gol da postignemo. Takav sam utisak stekao u poslednjih desetak minuta“.

Remijem na Marakani razlika između prvoplasiranih timova na tabeli Superlige ostala je šest bodova. Velikih, za prilike u srpskom fudbalu. Dostižnih, za optimiste kakvi su u Humskoj posle serije od 20 utakmica na kojima nisu osetili gorčinu poraza.

„Prednost Zvezde jeste značajna, međutim, dosta bodova je u opticaju, a podsećam i da se pred plej-of oni dele. Još imamo šanse. Pogotovo što smo bez poraza od avgusta. Dobra je to serija, da se ne lažemo. Računica je prosta: ako pobedimo sve mečeve do kraja - možemo da budemo šampioni! Mislim da to nije ništa za naš tim, ovako karakteran, sposoban da se vraća iz zaostatka. Posedujemo i igrača i trenera da izdržimo ritam do kraja i dobijemo svaku od preostalih utakmica. Uostalom, ako smo to mogli od 6. do 24. kola, ne vidim zašto ne bismo mogli od 25. do poslednjeg u doigravanju. Imamo snage za to“.

Kad već pričamo o snazi, prethodni Partizanov trener Ivan Tomić je Miletića opisao rečima da „ima rezultate testova opterećenja na nivou igrača za Ligu šamiona“. Da bi dobio priliku da se, zajedno sa crno-belima, bori za elitno takmičenje potrebno je najpre da bude prvi u Srbiji. A trenutno su tri kandidata, jer Vojvodina dobro trči i eventualnom pobedom u derbiju naredne runde nad Crvenom zvezdom bi u potpunosti „zakuvala“ situaciju na vrhu tabele.

„Biće Zvezdi teško, jer ima Vojvodinu, kasnije i Čukarički na strani. Mogla bi da izgubi neki bod. Mi, ipak, moramo da vodimo računa najpre o svom učinku, pošto nisu laka ni gostovanja u Lučanima i Nišu. Prethodno, najpre da pobedimo Metalac“.

A Vojvodina?

„Tu je, odmah iza nas, prati nas u stopu, ima dobar tim... Mislim da će držati ovaj ritam još nekoliko kola, ali realno pričamo, pored Zvezde i Partizana, Novosađani stvarno imaju male šanse da budu prvi“, iskreno će na kraju razgovora za naš portal Nemanja Miletić.

USPON POČEO U IVANJICI

Letos doveden iz Javora, Nemanja Miletić je sezonu počeo kao drugi izbor stručnog štaba, iza Miroslava Bogosavca, ali kad je debitovao upravo u Ivanjici, na susretu koji je Partizan dobio 2:0, asistirao za prvi i iznudio jedanaesterac za drugi gol, postao je nezamenjiv.

„Sve mi se poklopilo. I dobra partija protiv bivšeg kluba i poverenje trenera Marka Nikolića. Mislim da sam uzvratio. Čini mi se da sam i na prvom derbiju delovao dobro, taj susret sa Zvezdom na našem stadionu „kupio“ mi je kartu na naredne utakmice. Tokom zimske pauze je stigao novi igrač na mojoj poziciji (Mohamed el Monir, op. au), a opet sam se izborio za mesto u ekipi. Siguran sam u sebe, dobro igram i nadam se da ću pomoći Partizanu da osvoji oba pehara koja smo nanišanili“, rekao je Miletić, dobrim partijama nagrađen pozivima u reprezentaciju Srbije sastavljenu od igrača iz Superlige, za prijateljske mečeve sa Katarom i Sjedinjenim Američkim Državama.

(FOTO: Star sport, MN Press)