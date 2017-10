Čovek od 1.500.000 evra i čovek od 85.000.000 - rezultat je 19:5!

Navijači Junajteda polako postaju zabrinuti...

Romelu Lukaku je postio na još jednom velikom derbiju engleskog fudbala! Mesecima unazad u javosti vodi se polemika oko šampionskog gena belgijskog golgetera, odnosno da li ga ima ili ne, a današnja partija protiv Liverpula nikako mu ne ide u korist.

Neko će reći - pa Junajted nije igrao za Lukakua, Murinjo se previše zatvorio i igrao na remi. I to je tačno, ali brojke su u Lukakuovom slučaju neumoljive, a one kažu da je u poslednje tri godine na velikim utakmicama on postigao svega pet golova. Primera radi, Džejmi Vardi, momak koga je Lester platio svega 1.500.000 evra (podsetimo, Belgijanac je stigao na Old Traford iz Evertona za 85.000.000 evra) u istom tom periodu mrežu najvećih engelskih timova tresao je čak 19 puta i to u, objektivno gledano, slabijem timu.

Englezima je posle derbija između Liveropula i Mančester Junajteda ovo jedna od glavnih tema i svi se uglavnom pitaju da li je Murinjo platio skoro 100.000.000 za napadača koji će golove davati isključivo malim ekipa.

Jedno je sigurno, Romelu Lukaku polako krcka kredit i kod navijača i kod stručnjaka. Pa još ako ne bude trofeja na Old Trafordu...

Pogledajte uporedni učinak Vardija i Lukaku u duelima sa šest najjačih engelskih klubova:

(foto: Action Images)