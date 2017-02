Crno-beli protiv rasizma: Narode, i Everton je čovek! Nije to zaslužio (VIDEO)

„Svi znamo da ima kratak fitlj, ali je ljudsko biće kao i mi“, kaže Bojan Ostojić, dok kapiten Miroslav Vulićević poziva na smirivanje strasti

Saosećaju Partizanovi fudbaleri sa Evertonom Luizom. To što je Brazilac na rasnoj osnovi vređan tokom meča sa Radom izazvalo je empatiju ostatka ekspedicije crno-belih na Banjici, što se jasno videlo u reakcijama po okončanju meča u kome je osvajač Kupa slavio 1:0, golom Uroša Đurđevića.

Nažalost, o fudbalu se najmanje pričalo. U centru pažnje su neprimerene provokacije Junajted Forsa i reakcija zadnjeg veznog Parnog valjka.

„Navijači Rada su skandirali to što su skandirali, a svi znamo da Everton ima kratak fitilj. Nisam ni primetio da je posle poslednjeg sudijskog zvidžuka otrčao ka njihovoj tribini, jer sam se u tim trenucima pozdravljao sa rivalima“, prvi je utisak Bojana Ostojića.

Iskusni štoper preneo je i kako se Everton osećao u svlačionici.

„Počeo je da plaće još na terenu, Žao mi ga je. I on ljudsl ljudsko pbiće, ko i mi. Nebitna je rasa. Svako se bori za sebe. To je to“, kratko će Ostojić.

Kapiten Partizana Miroslav Vulićević manirom čoveka koji već deceniju šparta terenima Superlige osudio je gest Radovih najvatrenijih prstalica, poželevši da se tenzije što pre smire.

„Nije moje da komentarišem, ali nije ni sportski, a ni ljudski to što su navijači Rada pevali tokom cele utakmice. Došli smo na Banjicu da igramo fudbal. Mi smo sportisti, pre svega. Everton je napustio teren u suzama, svi smo ga tešili. Apsolutno ga razumemo i uz njega smo“, rekao je Vulićević.

Gest Radovih navijača je za osudu. Verovatno i kaznu kluba, pošto je delegat dva puta, za vreme meča upozoravao, a zvaničan spiker prenosio pretnje da će bi utakmica mogla da se prekine ukoliko se rasistička skandiranja nastave. Jedino sporno je Evertonova reakcija koji je otrčao ka tribini gde su domaći fanovi i na provokacije uzvratio provokacijom, što je bio uvod u opšti metež.

„Ne mogu da kažem da je njegova reakcija normalna, ali teško je suzbiti emocije u datim okolnostim,a. Nije to Everton zaslužio. Samo se bori za svoj klub, kao što se i igrači Rada bore za svoj. Nema mesta teškim rečima, incidentima“, pokušava da smiri strasti Miroslav Vulićević.

