Crtice o Vanji: Ima telo rvača i malo je lud, zvaćemo ga da nas brani ako nas neko napadne

U očima Torinovog trenera, to što je lud - to je dobra karakteristika za golmana

Kad neko u svom CV-u ima i Mančester junajted taj mora da izaziva pažnju, makar i ne odigrao utakmicu za giganta sa Old Traforda. Logično je zato što je italijanska javnost, a pre svega navijači Torina, zainteresovana za Vanju Milinković Savića, koji će se na leto pridružiti Bikovima.

Trener Siniša Mihajlović ipak spušta loptu i podseća da je golman mlade reprezentacije Srbije ulaganje u budućnost. A dalek je put do utakmica na najvišoj sceni.

"On je golman sa velikim potencijalom. Ima sjajan karakter, malo je lud, ali to je dobra stvar za golmana", rekao je Torinov šef struke uoči gostvanja kod Empolija.

Međutim, novinari ne odustaju. Zbog godina već povlače paralele između Milinković Savića i Đanluiđija Donarume.

"Donaruma je mlađi, pouzdan golman, koji će narednih 20 godina braniti za reprezentaciju. Milinković Savić je građen kao rvač, čovek planina, ako nas neko bude napao zvaćemo ga da nas brani", našalio se Mihajlović pokušavajući da istakne kako nema smisla hvaliti Vanju dok još nije stigao.

Ali…

"Ima fiziku i karakter da uspe. Gledao sam ga dva ili tri puta u našoj mladoj reprezentaciji. Uostalom, ako se Mančester junajted za nekog interesuje onda to znači da postoji tu neki kvalitet".

