Čudesna transformacija Blejka Grifina! Kavsi su u krizi i Vejdov kung-fu udarac za Bogdanovića! Sansi od „-22“ do pobede (VIDEO)

Retrospektiva NBA mečeva iz prethodne noći...

Veličina slova A A A

Odavno više ne važi ona konstantacija da je Blejk Grifin igrač koji samo zna da zakuca i ništa više. Preusmerio je kapiten Los Anđeles Klipersa snage na sve ostale aspekte igre, sve u službi tima i njegovog daljeg napretka. Ispostavilo se da je tako napravio pun pogodak!

Grifin je bio prva figura pobede ubedljive pobede nad Dalasom (119:98), čime je prekinuta mini-serija od dva poraza. I na stranu to što je ubacio 20 poena (7/12 iz igre), Grifin na terenu izgleda čudesno. Ne svodi se sve samo na odvaljivanje obruča i demonstraciju atletskih sposobnosti. Grifin je delio dodavanja kao od šale, poigravao se sa protivnicima kao da su u pitanju rekreativci, a ne igrači najviše klase.

Kada se crta podvukla Grifin je na 20 poena dopisao i šest skokova i sedam asistencija i praktično preuzeo ulogu organizatora igre u odsustvu Miloša Teodosića. Gledati Grifina je sve lepša slika za one koji vole košarku van atrakcije i monstruoznih zakucavanja, a koliko zapravo puca od samopouzdanja videlo se nedavno u meču sa Portlandom, kada je pogodio trojku za pobedu uz zvuk sirene!

Umalo tripl-dabl, Jokić se šalio sa Reptorsima! Neka je hvaljen Bjelica (VIDEO)

Pored Grifina dobar je bio i Ostin Rivers sa 19 poena, dok je goste predvodio Harison Barns sa 14 poena.

Dileme više nema - Klivlend je u krizi! Četvrti uzastopni poraz uzburkao je strasti u Ohaju, a Indijana se prema aktuelnom vicešampionu ponela loše - 124:107!

Razloga je i previše za brigu, jer posle neočekivano lošeg starta kritike su usmerene najviše ka treneru Tajronu Luu, uz novi talas konstatacija da on nije trener za najviša dostignuća.

Osim toga, evidentno je da u igri Kavsa mnogo toga ne štima i da sve polazi od izostanka Kajrija Irvinga. Derik Rouz jednostavno ne uspeva da nadomesti ono što je jedan od najboljih plejmejkera sveta svojevremeno donosio u igri Klivlenda i to je vidljivo već u ranoj fazi sezone.

Pobednički sastav predvodili su Tadeus Jang sa 26, Daren Kolinson sa 25 i Viktor Oladipo sa 23 poena. Kod Klivlenda Lebron Džejms je skupio 33 poena i 11 asistencija, dok je Kevin Lav imao po 13 poena i skokova.

Utakmicu je obeležio i pomalo začuđujući potez Dvejna Vejda, koji je Bojana Bogdanovića umalo pokosio u kung-fu stilu...

Pobednici večeri su Finiks Sansi, koji su se sa gostovanja Vašingtonu kući vratili s pobedom u rukama (122:116) i to na neobičan način. Naime, Sansi su sredinom drugog kvartala imali čak 22 poena zaostatka, a na kraju su uspeli da okrenu rezultat i slave! Do prvog vođstva stigli su na početku završnog kvartala, a onda se posle rezultatske klackalice Finiks uzdigao do pobede.

Kod Finiksa Ti Džej Voren je imao 40 poena i 10 skokova, a isti broj koševa na drugoj strani skupio je Bredli Bil.

Heroj večeri je Šarlotov Malik Monk! On je u pobedi Šarlota nad Milvokijem rezultatom 126:121 ubacio ukupno 25 poena, ali čak 18 u poslednjoj deonici!

NBA LIGA, REZULTATI

Šarlot - Milvoki 126:121

/Voker 26 - Midlton 43/

Klivlend - Indijana 107:124

/Džejms 33 - Jang 26/

Filadelfija - Atlanta 119:109

/Kovingtn 22 - Šreder 25/

Vašington - Finiks 116:122

/Bil 40 - Varen 40/

Boston - Sakramento 113:86

/Braun 22, Irving 22 - Hild 17/

Majami - Čikago 97:91

/Dragić 20 - Markanen 25/

Memfis - Orlando 99:101

/Evans 32 - Furnije 22/

Nju Orleans - Minesota 98:104

/Kazins 35 - Batler 23/

Njujork - Hjuston 97:119

/Hardevej 23 - Harden 31/

Denver - Toronto 129:111

/Mari 24 - Pauel 14/

Juta - Portland 112:103, posle produžetka (94:94)

/Rubio 30 - Lilard 33/

Los Anđeles Klipers - Dalas 119:98

/Grifin 20 - Džej Ar Smir 18/

TABELA ISTOČNE KONFERENCIJE

TABELA ZAPADNE KONFERENCIJE

(FOTO: Action Images)