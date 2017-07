Cvajta u iksu

Tri meča, sa dva doskorašnja bundesligaša očekuju nas danas u Bundesligi 2

Prvo kolo popularne Cvajte, to jest nemačke druge lige, to jest Bundeslige 2 počeo je u petak susretom između Bohuma i St. Paulija. Iako su mnogi očekivali vatromet golova on je izostao pošto su gosti iz Hamburga slavili minimalnim rezultatom, golom Kristofer Buhtman.

Danas su na redu tri meča, a među šest timova naći će se i dva koja su prošle sezone ispali iz Bundeslige, Darmštat i Ingolštat. Prvi susret počinje već od 13 časova kada tim iz Ingolštata dočekuje još jednog nemačkog velikana, Union iz Berlina. Biče to njihov prvi susret od 2016, a trebalo bi napomenti da je na poslednja tri međusobna obračuna došlo i GG i KI X.

Nakon njih od 15.30 dupli program. Arminiji u Bilefeldu gostuje Jan Regezburg. Ni jedan ni drugi tim nisu se proslavili na pripremnim mečevima, tako da ovde ponovo treba baciti pogled na međusobne obračune. Zanimljivo je da su oni poslednja četiri meča igrali u Bundesligi 3, a na tri je takođe došlo GG, ali i KI X.

Za kraj današnjeg pregleda Cvajte je utakmica doskorašnjeg Bundesligaša, Darmštata koji dočekuje Grojter Firt. Ovo bi mogao da bude uzbudljiv susret pošto su i jedni i drugi imali prililno uspešnu predsezonu, a što se tiče istorije njihovih odmeravanja ona kaže da će doći mali broj golova.

