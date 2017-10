Da li bi Zlatan stao na crtu Entoniju Džošui?

Fudbaler Mančester junajteda uživo gledao pobedu britanskog boksera, a onda je u svom fazonu odgovorio na provokativno pitanje novinara

Dobro je poznato da Zlatan Ibrahimović ima crni pojas u tekvondou i da je veliki poklonik borilačkih veština.

I dok čeka da mu lekari dozvole da konačno krene sa ozbiljnim, fudbalskim treninzima švedski as je skoknuo sinoć do Kardifa da uživa u boksu. U prestonici Velsa je pružao podršku svetskom šampionu u teškoj kartegoriji, Entoniju Džošui. Britanski bokserski as, koji je u pošlom meču savladao Vladimira Klička, slavio je i sinoć i to prekidom sudije u 10. rundi protiv izazivača iz Kameru Karlosa Takama.

Iako se dosta navijača žalilo da je arbitar prerano prekinuo borbu, Zlatan je bio vidno zadovoljan:

“Meč je bio odličan. Očekivao sam da će se brže završiti, ali izazivač je odradio dobar posao. Sudija je dobro odlučio želeći da zaštiti borce. Sudija bolje zna od navijača koji samo žele nokaut”

A onda na pitanje da li bi i za koliko para izašao na megdan svom drugu Džošui, odgovorio je u svim stilu:

“Ne bih se borio sa Entonijem, od njega samo mogu da naučim. Ali, ako hoće da ga naučim neki “Brus Li potez”, tu sam!”