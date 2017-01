Da li ću igrati za Srbiju na Evrobasketu? Verovatno! Ne bih da obećam nešto što ne mogu da ispunim...

Nikola Jokić o tome šta ga čeka u narednom periodu i strahu od toga što se Evropsko prvenstvo igra u Istanbulu...

Gledajući sve ono što u dosadašnjem delu košarkaške sezone pružaju Miloš Teodosić, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović i ostalima navijačima u Srbiji polazi voda na usta kada samo pomisle na to da ih krajem avgusta i septembra čeka Evrobasket i bitka za zlato u Istanbulu.

Na sve što mađioničar Teo radi odavno smo navikli i ne prestaje da nas oduševljava, ali slobodno možemo da konstatujemo da najbolji plejmejker Evrope pravog naslednika ima u telu somborskog mladog asa.

On je za turski Trendbasket obavio kratak razgovor, gde je govorio isključivo o reprezentaciji i akciji koja nadolazi.

Za početak - o tome da se Bogdan Bogdanović nedavno uključio u akciju koja je ujedinila košarkašku Srbiju - da se Nikola Jokić pošalje na Ol star utakmicu (Nikola Jokic #NBAVote).

„Igrači u srpskoj reprezentaciji uvek su bili bliski. Nedavno su košarkaši Armanija i Fenera imali utakmicu u Milanu i bili su zajedno. U Sjedinjenim Američkim Državama Nemanja Bjelica, Boban Marjanović i ja smo bliski. Zato naša reprezentacija igra tako dobro“.

Na pitanje da li će sigurno biti sa reprezentacijom Srbije na leto usledio je odgovor:

„Verovatno. Ne znam. Ne mogu da kažem sada nešto jer ne znam šta će se desiti za 50 utakmica, koliko nas čeka pre toga. Ne želim da kažem nešto što kasnije možda neću moći da ispunim“.

S obzirom na sve učestalije terorističke napade koji se dešavaju u Istanbulu, sve je više igrača koji se plaše za svoj, ali i živote svojih bližnjih...

„Iskreno, brine me to što će Evrobasket biti u Istanbulu. Ali, to ne možemo da promenim, ne mogu ni ja, ali videćemo šta će biti“, zaključio je Jokić.

(FOTO: Star Sport)