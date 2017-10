Da li je Partizan nešto naučio u Berlinu?

Posle horora protiv Albe crno-beli košarkaši danas igraju u Zadru (17 časova)

Horor u Berlinu protiv Albe sada je iza košarkaša Partizana, a ispred njih je još jedan test karakter. Verovatno i jedan od najtežih u Jadranskoj ligi. Jer, malo je timova u regionu koji su sakupili više pobeda nad Partizanom na svom terenu od Zadra.

I jeste fraza kad se kaže da je to uvek nezgodan rival, ali činjenice potkrepljuju takvu tvrdnju, jer crno-beli ni sa znatno jačim timova koji su bili šampionskog kova nisu uspevali da iz Dalmacije donesu pobedu u Beograd.

Oba današnja rivala u prva tri kola takmičenja na Jadranu imaju identičan učinak - po jednu pobedu i dva poraza.

"Nova veoma važna utakmica za nas. Posle katarstrofalnog izdanja što se tiče odbrane u Berlinu, imali smo dosta sastanaka i treninga ovde u Zadru, sa željom da pokušamo da rešimo te probleme. U odbrani i dalje ne funkcionišemo kako treba", rekao je trener Partizana Miroslav Nikolić uoči utakmice u hali Krešimir Ćosić.

Strateg crno-belih nekoliko puta do sada isticao je kako regionalnu takmičenje za njegovu ekipu ima prioritet u odnosu na sva ostala, pa i Evropu. Sada je nova prilika da to pokaže na terenu.

"ABA liga je drugo takmičenje u odnosu na Evrokup, daćemo svoj maksimum da pokušamo da pobedimo. Videćemo kako će i ovi naši mladi igrači da se adaptiraju na vruć teren u Zadru, mi po tradiciji njih teško dobijamo na terenu, ali ćemo se potruditi da to ovog puta uradimo", istakao je Nikolić.

Krilni centar Partizana Strahinja Gavrilović, poput dobrog dela saigrača prvi put će igrati u Zadru u regionalnim šampionatu.

"Od dolaska u Zadar, trudimo se da se na najbolji mogući način spremimo za utakmicu. Analiziramo sopstvene propuste, analiziramo igru protivnika i gledamo da iz svega što je bilo i što smo videli, izvučemo maksimum. Želimo da se u Beograd vratimo sa pobedom, ona nam je preko potrebna i daćemo sve od sebe da tako i bude", istakao je Gavrilović.

Inače, jednu od retkih pobeda u Zadru u poslednju skoro deceniju i po, Partizan je ostvario prošle sezone, a zatim je i kod kuće slavio protiv ekipe iz Dalmacije. Oba poraza u dosadašnjem toku sezone crno-beli su doživeli na gostovanjima, dok je Zadar na strani bio bolji od MZT u Skoplju.

Inače, hala u Zadru po pravilu je uvek bila dupke puna kada gostuju beogradski crno-beli. O tome je govorio i trener dalmatinske ekipe Aramis Naglić.

"Verujem da i jedni i drugi jako želimo da dođemo do druge pobede. Iako nisu najbolje krenuli u sezonu, to je uvek ekipa za puni respekt. Bez obzira u kojem sastavu igrali, naše utakmice su uvek bez favorita. Oni su kvalitetna ekipa sa nizom školovanih igrača koje poštujemo. Stvarno jako želimo tu pobedu i biće to veliki test za nas pred, verujem, punom dvoranom“, poručio je Naglić.

Utakmica četvrtog kola Jadranske lige između Zadra i Partizana igra se danas od 17 sati u hali Krešimir Ćosić, a direktan prenos je na prvom kanalu televizije Arena sport.

