Da li je timska hemija merljiva?

Eurohups je to probao da uradi. I možemo da kažemo da prilično ima smisla

Koliko puta ste čuli za timsku hemiju?

To je jadan od glavnih faktora za timski uspeh u bilo kom sportu, pa i u košarci. Gde posebno zna da dođe do izražaja. Deluje na prvi pogled da je to prilično nemerljiva kategorija. Recimo, poput sreće, tuge ili zadovoljstva. Ali, neke brojke mogu da nam daju približan utisak o timskoj hemiji. Neće upotpunosti objasniti tu pojavu, ali mogu u dobrom procentu da nas usmere i orijentišu.

Zato je Eurohups pokušao da izmeri timsku hemiju kroz broj godina koje igrači nastupaju u svakom od 16 timova Evrolige, ali i kroz to koliko je trener proveo godina u klubu.

Tako recimo najveći prosečan broj godina provedenih u klubu ima CSKA. Recimo Armejci imaju Viktora Hrijapu (2+10), Andreja Voronceviča (11 godina), Nikitu Kurbanova (9). U proseku 4,6 godina. Real Madrid je na 4,3 godine (Rejes 13, Ljulj 11). Treći je Olimpijakos sa četiri godine u proseku (Spanulis 7, Printezis 6+6).

Da li treba da kažemo da su to trenutno tri prvoplasirane ekipe Evrolige?

Naravno, rekli smo da ovo nije idealan način merenja pa recimo na ovoj skali Žalgiris i Makabi zauzimaju četvrto odnosno peto mesto, a na tabeli Evrolige su na 10. odnosno 13. mestu. Crvena zvezda se u ovoj kategoriji nalazi na osmoj poziciji. Njeni igrači su u klubu u proseku 2,9 godina. I taj sistem se vidi do sada.

Još jedan važan faktor je broj godina koliko je trener na čelu tima. On možda još bolje opisuje uspeh srpskog šampiona u dosadašnjem delu Evrolige. Dejanu Radonjiću ovo je četvrta sezona u klubu, a više od njega samo su Pablo Laso u Real Madridu (šest godina) i Ergin Ataman u Galatasaraju (pet godina). Četiri godine je i Željko Obradović u Fenerbahčeu, dok su svi ostali treneri ispod Radonjića.

Takođe, važan je i odnos između vremena koji je trener proveo u ekipi i prosečnog vremena koje su igrači proveli. U Zvezdi taj odnos ide na stranu trenera.

Izuzetno važne brojke.

Svi ovi podaci veoma lepo pokazuju i iz svog ugla objašnjavaju rezultate Crvene zvezde koja je trenutno na odličnom šestom mestu na tabeli koje je teško neko mogao da očekuje. Možda su baš timska hemija uz naravno fenomenalnu odbranu koja se nadovezuje, navijače i domaći teren "krivi" za ovakva dostignuća. Ko je barem jednom gledao Zvezdu shvatiće da to"pije vodu".

