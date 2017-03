Da li je to ptica? Da li je to avion? Ne! To je SUPER SERHIO (VIDEO)

Ovaj čovek može sve!

OPET ON!

Danas je najlepše zvati se Serhio, u to nema ni najmanje sumnje! Posle spektakularnog koša Serhija Ljulja za Realovu pobedu u četvrtom ovosezonskom El Klasiku, Njegovo leteće visočanstvo ponovo se vinulo u nebeske visine i donelo novu pobedu Kraljevskom klubu! Samo nekoliko dana pošto je uništio najslađe snove fudbalerima Napolija, Serhio Ramos je TO uradio ponovo. I to Betisu, onda kada niko drugi nije imao dovoljno koncentracije, snage i preciznosti - 2:1.

Nije bilo u „90 i Ramos“, onako kako neverovatni štoper najviše voli. Ali, učinio je to onako kako to najbolje zna - iz prekida, tako da je svim čuvarima pobegao iz vidokruga, uz neverovatan skok i udarac glavom.

Okreni „R“ za pobedu!

Upravo je tako novi pobednički gol ove sezone proslavio Serhio Ramos. Prstima je prvo gestikulirao okretanje telefonskog brojčanika, a onda i podizanje slušalice, čime je zapravo poručio da će uvek biti tu da Realu izmisli gol onda kada je to najvažnije. Zvanična statistika kaže da je od poslednjih 23 Ramosovih pogodaka čak 19 dolazilo u situaciji kada Real gubi ili mu je potreban gol za pobedu.

A Kraljevskom klubu je posle novog Barseloninog kiksa i tmurnog izdanja u većem delu susreta protiv Betisa bilo potrebno čudo. Ono se i desilo, u režiji najvećeg pobednika današnjeg fudbala.

U momentima kada su krcate tribine stadiona Santjago Bernabeu uveliko izviždale svoje miljenike zbog toga što su se protiv Betisa mučili, Ramos se pojavio niotkuda i postigao svoj deseti pogodak ove sezone. Odnosno, osmi glavom u Primeri, po čemu je apsolutno ispred svih u celoj španskoj ligi!

Betis se nije pojavio sa belom zastavicom na terenu madridskog velikana. Borio se muški svih 90 minuta i ostavio više nego dobar utisak. Nažalost i ovu utakmicu obeležile su sumnjive odluke arbitra Antonija Mateu Lahoza. Počev od situacije kada je odlični Darko Brašanac očigledno pokraden u situaciji kada je mogao da postigne gol u situaciji „1 na 1“ s Kejlorom Navasom, pa sve do kasnijih odluka da Kristijanu Pićiniju uruči crveni karton, a za gotovo identičnu situaciju Realu ne svira faul...

Odlično je Betis počeo utakmicu i već u 25. minutu stigao do pogotka. Mada se u prvom momentu činilo da je Barsino dete Toni Sanabrija matirao Navasa, na kraju je detaljnim pregledom snimka utvrđeno da je Realov čuvar mreže postigao autogol.

Bez suspendovanog Gereta Bejla, s Karimom Benzemom na klupi i napadačkim tandemom Ronaldo - Morata, delovalo je da je Zinedin Zidan uveren u brz okret rezultata. Prevario se.

Defanzivna linija Betisa, počev od prvog zida Brašanca, zaključala je sve prolaze ka golu Adana. Betis je izgledao kao tim spreman da uzme bar jedan bod u domu španskog velikana.

Međutim, u samom finišu Kristijano Ronaldo je iskoristio odličnu Marselovu asistenciju i pogodio metu. Ni taj pogodak nije omeo Betis da nastavi da pruža odličnu igru i u nastavku utakmice.

Čak i kada je Ramos zakucao loptu u nebranjeni deo mreže, Sanabrija je u poslednjim sekundama utakmice imao šansu da izraste u apsolutnog heroja gostiju iz Andaluzije. Ipak, Kejlor Navas je spektakularnom intervencijom sprečio iznenađenje.

Delo Serhija Ramosa ostalo je sačuvano.

PRIMERA - 27. kolo:

Petak:

Espanjol - Las Palmas 4:3 (2:1)

/Lopez 1, Moreno 45+1, Pjati 53 penal, Hurado 74 – Lemos 31, 49, Garsija 84/

Subota:

Valensija – Hihon 1:1 (0:0)

/Munir 85 - Čop 60/

Sevilja – Leganes 1:1 (1:1)

/Jovetić 43 - Pires 3/

Malaga – Alaves 1:2 (0:1)

/Karlos 71 - Fedal 39, Mendez 90+1/

Granada – Atletiko 0:1 (0:0)

/Grizman 84/

Nedelja:

Real Sosijedad – Atletik Bilbao 0:2 (0:1)

/Raul Garsija 28, Injaki Vilijams 56/

Deportivo – Barselona 2:1 (1:0)

/Hoselu 40, Bergantinjos 74 - Suarez 46/

Selta – Viljareal 0:1 (0:1)

/Soldado 45/

Real Madrid – Betis 2:1 (1:1)

/Ronaldo 41, Ramos 81 - Navas 25 ag/

Ponedeljak:

20.45: Osasuna – Eibar

