Da li je vreme da se zabrinemo...

Povreda desnog lakta očigledno nije zalečena pa je pitanje šta je pred Novakom Đokovićem - operacija ili još rehabilitacije

Svet belog sporta danas je protresla vest da je Novak Đoković odustao od egzibicionog turnira u Abu Dabiju zbog obnovljene povrede problematičnog desnog lakta koji mu je "oteo reket iz ruke" skoro pola godine.

Povreda koja ga je sklonila sa tura još od osmine finala Vimbldona, to jest u prvoj polovini jula je obnovljena ili pa nezalečena. Situacija nije sasvim jasna pošto je Novak trenutno u Dubaiju odakle je trebalo još koliko sutradan krene put Katara. A u Dohi ga je od 1. do 6. januara čekao turnir koji je osvojio prošle godine. Nakon toga trebalo je da se odmori pa da sačeka da krene Australiojan open gde bi jurio sedmu titulu. Šta će s time biti, ostaje da se vidi. Ali nije problem ovde da li će ili neće igrati nego - da li je uopšte izlečen ili samo zalečen.

On je i sam u nedavnom intervjuu izjavio da nije na vreme stao i sredio problem već je igrao toliko da je doveo sebe u situaciju da ne može da podigne ruku ovog leta. A tom rukom seče i žanje od kako je prvi put uzeo reket sa pet godina. Samim tim, problem je veći jer je taj lakat neprestano pod stresom kada igra tenis. Polugodišnji odmor i rehabilitacija očigledno nisu završeni, pa ostaje da se vidi kada će i da li će ikada.

U sličnoj situaciji krajem 2016. bio je i Rodžer Federer, ali se on ipak odlučio za prvu operaciju u životu. Rizik se isplatio i Švajcarac sada igra kao nikada. Novak je odlučio da ne ode po prvi put u životu pod nož kada je trebalo, te lako može da se dogodi da će ipak morati. Njegov medicinski tim daje sve od sebe da se izbegne operacija, ali progres očigledno nije dovoljan. Ako mu za pola godine nije zalečen lakat ko to može sa sigurnošću da tvrdi da će ga sada srediti? Kojim to magijama bi morali da se služe ti stručnjaci ne bi li uradili možda i nemoguće...

Na svu sreću, do Australijan opena ima dovoljno vremena da se oporavi (12-28. januar), ako je pak problem manji, ali i ako uspe da se zaleči pitanje je koliko je to dugoročno rešenje. Ovakve, nezgodne povrede zglobova su izuzetno komplikovane i često skraćuju karijeru sportistima. Nadamo se ne i ovom.

(foto: Shutterstock)