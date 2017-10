Da se na lažemo, Engleska nema velike fudbalere!

Zapaljiva izjava selektora Gordog Albiona pred finiš kvalifikacija

Veličina slova A A A

Selektor Engleske Garet Sautgejt ume da da zapaljivu izjavu. Jako je britak na rečima nekadašnji defanzivac Aston Vile i Midzbroa, a poslednja koju je dao uoči večerašnjeg gostovanja u Litvaniji na zatvaranju kvalifikacija podelila je ostrvsku javnost.

Selektor Gordog Albiona smatra da njegova reprezentacija nema "velike fudbalere" bez obzira što su se bez problema kao prvi u grupi kvalifikovali na Svetsko prvenstvo u Rusiji. Štaviše, iako u timu ima majstore iz Premijer lige poput Harija Kejna ili Dele Alija, selektor Engleske nije siguran da li je iko u sadašnjoj reprezentaciji "veliki igrač".

"Pa, veliki su fudbaleri dokle god pobeđuju. Ako pričamo o velični tako što računamo da koštaju dosta i da igraju Ligu šampiona onda može da se kaže da su veliki. Međutim, tek kada budemo kao reprezentacija u polufinalu ili finalu nekog velikog takmičenja, kada osvojimo neki trofej, e tek tada ću misliti da Engleska ima velike igrače. Do tada, za mene, svako od njih mora da se dokazuje", kaže Sautgejt.

Engleski selektor tvrdi i da je isto tako rezonovao i kao igrač.

"Isti sam sada kao trener kao kada sam bio igrač. Nisam promenio mišljenje. Engleska nema velike fudbalere. Veliki fudbaleri su Pike, Ramos, Buskets, Kros, Kedira, Nojer... Mogu da nabrajam do sutra. To su veliki fudbaleri. A mi se u Engleskoj zavaravamo jer je Premijer liga bogata i ima specifičnu reputaciju. Mi moramo to da promenimo, da dokažemo na terenu da se kod nas igra najbolji fudbal, a momci su voljni da to učine", zaključio je Garet Sautgejt.

Grupa F

18.00: (12,00) Litvanija (5,50) Engleska (1,27)

18.00: (1,03) Slovačka (16,00) Malta (50,00)

18.00: (3,05) Slovenija (3,05) Škotska (2,50)

Tabela:

(FOTO: Action Images)