Da završim karijeru u Junajtedu? Nemoguća misija! Potpisaću ugovor od milijardu evra, pa ću otići u PSŽ

Žoze Murinjo briljira

Žoze Murinjo je slobodan duh i ne drži ga mesto. To je jedna od njegovih mnogobrojnih karakteristika otkako je uplovio u trenerske vode, a na jedinom stadionu gde je zaista želeo da ostane bez pogovora (čitaj: Stamford Bridž) - dva puta je otpušten.

Zapalio je vatru Murinjo kada je proteklog vikenda otvoreno flertovao sa Pari Sen Žermenom, što je momentalno inspirisalo pripadnike sedme sile da se detaljno raspitaju o tome - kakvi su Žozeovi dalji planovi? Gostovanje Benfiki na Lužu je palo u drugi plan.

"Jedino što sam rekao, a to je i istina i nema nikakvih nesuglasica, jeste da neću karijeru završiti u Mančester junajtedu", otvoren je Murinjo.

6410: (4,70) BENFIKA (3,50) MANČESTER JUNAJTED (1,80)

A onda je uzvratio kontrapitanjem.

"Kako je moguće da ostanete trener u nekom klubu po 15-20 godina?! S obzirom na pritisak koji postoji svakodnevno, Arsen Venger je poslednji te vrste".

Sve što je mislio objasnio je do detalja...

"Ako bih morao da završim karijeru u narednih pet godina, onda bi mi želja bila da to uradim u Mančester junajtedu. Ali, verujem da mi je ostalo bar još 15 godina u poslu, tako da je nemoguće da ću ostati još 17 godina na klupi Junajteda. To je nemoguća misija, čak ni da probam. To je ono što želim da kažem - neću karijeru završiti u Mančester junajtedu".

Poslednjih dana sve se češće priča o tome da Murinja čeka novi, bogati ugovor i da je samo pitanje kada će ga parafirati.

"Jednostavno je - nisam potpisao novi ugovor, ali ni ne razmišljam o tome da odem. Jednog dana ću potpisati petogodišnji ugovor vredan milijardu evra, a sledećeg dana ću otići i biti trener Pari Sen Žermena. Ništa se ne dešava trenutno. Ne potpisujem petogodišnji ugovor sa klubom, niti odlazim u PSŽ", kaže Murinjo, a upitan da li će produžiti ugovor odgovorio je:

"Ja sam trener Junajteda i to je to. Nema odgovora na to pitanje. Nisam u situaciji da vam odgovorim na tako nešto. Nema ni šta da se kaže. Imam važeći ugovor do juna 2019. godine, sada smo u oktobru 2017. i ne znam ništa. Jednog dana potpisaću petogodišnji ugovor, sledećeg ću otići".

Benfika i Mančester junajted sastaju se u sredu od 20.45.

(FOTO: Action Images)