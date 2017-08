Danilović: Ima igrača koji se ponašaju kao da nemaju gram mozga!

"Postupaju kao da oni rade za te menadžere, a ne menadžeri za njih. Maltene kad ih pitate kako ste, oni kažu ne znam, pitajte menadžera", kaže predsednik KSS za Informer

U danu kada počinje Evropsko prvenstvo u košarci, oglasio se i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović. On je u razgovoru za Informer istakao da bi svaka osvojena medalja Orlova bila uspeh, ali je i odgovarao na pitanja vezana za Nikolu Jokića, ulogu menadžera u košarci, strance u reprezentaciji...

"Znam da svi misle da je neuspeh ako ne osvojimo zlato, ali nije tako. Svaka medalja je uspeh. Bitno je da naši košarkaši igraju dobro, da vredno treniraju. Bez obzira na sve probleme, mi imamo dobar tim. Oni su stvarno dobra grupa i dobro funkcionišu", kaže Danilović.

Za razliku od povređenih, Nikola Jokić je odbio poziv za reprezentaciju.

"Najlakše bi bilo da ospem drvlje i kamenje po njemu i da ga razapinjem. Međutim, taj dečko bi trebalo da igra i narednih deset godina za našu zemlju. Imam svoje mišljenje o tome, kao i većina ljudi. Ipak, on je tako odlučio. Nadam se da se to više neće ponavljati".

Mnoge reprezentacije će biti znatno oslabljene na predstojećem Evropskom prvenstvu. Nedostajaće preko 40 vrhunskih igrača. Kakva je uloga menadžera u svemu tome?

"Generalno, već dugi niz godina ima igrača koji se ponašaju kao da nemaju gram mozga. Ne razmišljaju svojim glavama. Postupaju kao da oni rade za te menadžere, a ne menadžeri za njih. Igrač bi, naravno, trebalo da čuje mišljenje svog menadžera, ali bi na kraju trebalo sam da odluči i vidi šta je najbolje za njega. Međutim, to se odavno ne dešava. Maltene kad ih pitate kako ste, oni kažu ne znam, pitajte menadžera", kaže Danilović za Informer.

Da li ste za to da pozovemo stranca u reprezentaciju? Sve ih je više po drugim reprezentacijama.

"To je prvenstveno odluka selektora. Mislim da ako je neki stranac vrhunski igrač i čovek, a mi nemamo igrača na poziciji na kojoj on igra, onda možda i može da se razmišlja u tom pravcu. Međutim, mislim da iamo stvarno mnogo talentovanih igrača na svakoj poziciji", zaključio je Danilović.