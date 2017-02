Darušafaka „popila“ stotku u Madridu: Ljuljova simultanka ostavila Turke ispod crte!

Sjajni plejmejker ubacio 26 poena u koš ekipe Dejvida Blata - 101:83

Svi večerašnji rezultati u Evroligi u određenoj meri su išli na ruku Crvenoj zvezdi, a ovaj poslednji čini se najviše. Darušafaka je doživela pravi brodolom u Madridu, gde je poražena od domaćeg Reala rezultatom 101:83, pa je ostala na devetom mestu sa dve pobede manje od srpskog šampiona, koji potpuno spokojan dočuje meč sa Bambergom narednog četvrtka u dvorani Aleksandar Nikolić.

Domaći tim je predvodio fantastični Serhio Ljulj, koji je u koš ekipe Dejvida Blata ubacio 26 poena, uz osam asistencija i dve ukradene lopte. Dvocifreni u taboru sastava Pabla Lasa bili su i Tompkins (14 poena), Hanter (14) i Rendolf (13), dok su sa druge strane na pravom nivou bili samo Anderson i Vonamejker sa 18, odnosno 15 postignutih poena.

Madriđani su rutinski došli do slavlja, s obzirom da su već nakon prve četvrtine imali plus 16 (30:14), a najveću razliku dostigli su u trećoj četvrtini kada su u nekoliko navrata bili na plus 21.

Real se ovom pobedom ponovo osamostalio na vrhu tabele sa 18 poena i pet poraza u dosadašna 32 meča. Madriđani u narednom kolu idu na noge otpisanom Galatasaraju, dok Darušafaka na svom terenu dočekuje Panatinaikos.

EVROLIGA - 23. KOLO:

Četvrtak:

CSKA - Makabi 93:81

/De Kolo 29 - Landesberg 16/

Fenerbahče - Olimpijakos 67:64

/Bogdanović 27 - Grin 17/

Crvena zvezda - Galatasaraj 77:58

/Lazić 17 - Micov 11

Milano - Barselona 78:83

/Abas 14 - Tomić 19/

Petak:

Anadolu Efes - Baskonija 96:85

/Ertel 21 - Buboa 23/

Bamberg - Žalgiris 86:91

/Meli 17 - Lekavičijus 29/

Panatinaikos - UNIKS 83:82

/Burusis 15 - Lengford 21/

Real Madrid - Darušafaka 101:83

/Ljulj 26 - Anderson 18/

