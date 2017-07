De Bur našao novu poziciju Milivojeviću; Luka otvoreno: Ne osećam se prijatno tu!

Novi gol, novi broj na dresu i - novi zadaci u timu holandskog stručnjaka...

Kristal Palas je juče savladao Vest Bromvič Albion (2:0) uz sjajan pogodak srpskog reprezentativca Luke Milivojevića. Naš vezista poneo je novi broj na tom susretu (četvorka), ali to nije bila jedina novina kada je bivši fudbaler Crvene zvezde i Olimpijakosa u pitanju. Njemu je, naime, trener Frank de Bur namenio različitu poziciju u odnosu na prošlu sezonu, što se Luki baš i nije dopalo...

"Srećan zbog gola, ali na prvom mestu zbog naše pobede. Jeste, trener me je probao na štoperu, to je bilo prvi put u karijeri da igram na toj poziciji. Mislim da sam dobro odradio posao", kazao je Milivojević pre nego što ipak jasno stavio do znanja novom menažderu Palasa šta misli o njegovom eksperimentu:

"Ne osećm se komotno i prijatno dok igram štopera. Nadam se da ću ubuduće igrati u veznom redu, gde mi mesto".

Ostaje nam da vidimo kako će na sve ovo reagovati De Bur koji ima u planu da angažuje još jednog štopera. Radi se o defanzivcu Ajaksa Hairu Ridevaldu.

Kristal Palas naredna dva kontrolna meča igra protiv Meca i Šalkea.

