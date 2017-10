“Deda” Mavrokefalidis sredio Partizan

Drugi poraz crno-belih u Evrokupu

Veličina slova A A A

Partizan je doživeo i drugi poraz u Evrokupu, a u hali Pionir radovali su se košarkaši Lijetuvos Ritasa - 80:91. Gostima je to bio prvenac u drugom po rangu kontinentalnom takmičenju dok će Partizan novu šansu za to da potraži sledeće nedelje.

Kao uteha igračima ostaje činjenica da su ih navijači zadovoljni borbenošću ispratili pesmom: "I kada ne budeš prvi ti".

Patrik Miler još jednom je pokazao da je u ovom trenutku najbolji igrač Partizana. Iako je uoči meča imao lakšu saobraćajnu nezgodu, američki plejmejker odigrao je na vrhunskom nivou i delovao je kao tenk koji probija odbranu Lijetuvosa. Ali, ponestalo mu je snage u završnici utakmice. A nije bilo nikog drugog kod crno-belih koji je bio dovoljno raspoložen da mu pomogne.

Na drugoj strani, presudilo je iskustvo Lukasa Mavrokefalidisa i dobro šutersko veče Rokasa Gidraitisa. Kada je na dva i po minuta pre kraja Lijetuvos otišao na plus sedam (74:81), jasno je bilo da će gosti odneti pobedu iz Pionira.

Ono što donekle može da raduje trenera Nikolića i navijače je ipak jača igra u odbrani, bolji skok, ali i dalje zabrinjava veliki broj brzopletih poteza i izgubljene lopte. Ipak, to je očigledno nešto na šta navijači Partizana moraju da se naviknu ove sezone. Doduše, situacija se možda poboljša povratkom u tim Marka Čakarevića i dolaskom centra Samarda Samjuelsa.

Partizan je za ovosezonske standarde dobro otvori utakmicu serijom od 8:0 uz evidentno poboljšanje kada je u pitanju igra u odbrani. Naravno, jasno je da je to daleko od najvišeg nivoa, ali to su stvari koje će se očigledno modifikovati u hodu. Svakako u poređenju sa utakmicom prvog kola u Berlinu gde je Partizan primio čak 57 poena za poluvreme, večerašnja igra u odbrani deluje kao korak u pravom smeru.

Na početku utakmice mladi Strahinja Gavrilović je odigrao veoma dobro i u odbrani i u napadu i energijom povukao ostatak ekipe koja je za samo nekoliko minuta stigla do osetne prednosti. Ipak, kako to biva sa Partizanom ove sezone, vrlo brzo su crno-beli i prosuli to vođstvo.

Lijetuvos je predvođen raspoloženim Rokasom Gidraitisom došao do preokreta i pokazao da nema nameru da se preda bez borbe. Ovaj 25-godišnji bek demonstrirao jekakav šut ima. U prvom poluvremenu lagano je spakovao 20 poena crno-belima, od čega su četiri bile trojke i njegova ekipa stigla je do pet poena viška (32:37).

Ali ni on nije mogao sam. U finišu prvog poluvremena Patrik Miler uspeo je da razbudi Partizan, na neki način povuče ručnu i spreči da crno-beli odigraju letargično do početka velikog odmora. Ta mini šok terapija je u potpunosti uspela pa je Partizan na poluvreme otišao sa pristojnih plus četiri (43:39).

Jasno je bilo i tada da će ovo biti neizvesna utakmica, jer ni jedna ni druga ekipa nisu imale dovoljno snage da ranije prelome utakmicu. U trećoj četvrtini i Partizan i Lijetuvos su igrale na mahove. Kad god bi se Partizan odlepio na pet ili šest poena prednosti, gosti bi uzvratili dalekometnom paljbom. Na kraju, tako se ovo veče i završilo u crno-belom Pioniru.

PARTIZAN - LIJETUVOS RITAS 80:91

/17:15, 26:24, 19:21, 18:31/

Dvorana: Aleksandar Nikolić;

Gledalaca: 5.000;

Sudije: Himenez (Španija), Romano (Izrael), Rodsand (Norveška)

PARTIZAN: Miler 24, Vilijams Gos 11 (6as), Tadić, Aranitović 2, Marinković 8 (7sk), Veličković 1, Tomić 2, Pecarski 9, Gavrilović 9, Andrić 5, Stevanović 5, Šalić 4.

LIJETUVOS RITAS: Normantas 2, R. Karter 2, Lukauskis, Mavrokefalidis 26 (6sk), Ehodas 4, Beron 11, Jomantas, M. Karter 9, Gidraitis 29, Piterson 9.

(FOTO: Star Sport)