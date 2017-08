Dejvis kup je promenjen, ali za malo

Predlog da se mečevi igraju na dva dobijena seta nije prošao na Godišnjoj skupštini ITF-a u Ho Ši Minu

Veličina slova A A A

Mnogo buke ni oko čega, rekao bi Viljem Šekspir! Toliko su teniseri tražili promene u Dejvis kupu, i to oni najboljim, toliko su "sportski političari" iz Međunarodne teniske federacije obećavali da će ih biti... I ništa!

Toliko čekana Godišnja skupština Međunarodne teniske federacije (ITF) u Ho Ši Minu je održana sinoć donevši sitne, može se reći kozmetičke promene pošto za onu najvažniju, da se mečevi igraju na dva umeto na tri dobijena seta, nije glasala potrebna dvotrećinska većina. Tih 63,54 % glasova godišnje skupštine nije bilo dovoljno da se usvoji promena, što će sigurno u narednim sezonama skupo koštati Dejvis kup.

Jer najbolji tenseri, pšre svih Đoković, Mari, Nadal i Federer su već jasno stavili do znanja da im ne odgovara kalendar takmičenja, kao i to da se igraju naporni mečevi često u pet setova. Tako da će se dešavati sve više i češčće da otkazuju učešće. Dakle, pripremimo se za raspad jednog od najstarijih sportskih takmičenja na svetu koja i dalje postoje. Jedino što je promenjeno na anualnom okupljanju skupštine ITF-a je da će finalistima biti omogućeno da u narednom prvom kolu, to jest prvom kolu naredne godine budu domaćini, da igrači imaju manje obaveza prema medijima, kao i da su sniženi kriterijumi za organizovanje Dejvis kup meča.

Šta će dalje biti u svetu belog sporta, ostaje da se vidi, a predsednik Međunarodne teniske federacije, Dejvid Hagerti je iskazao veliko razočaranje što ceo paket promena u Dejvis kupu nije prošao.

(foto: Starsport)