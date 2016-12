Del Potro propušta Australijan open

Argentinski teniser objavio da verovatno sudeći neće biti spreman za prvi grend slem sezone (16-29. januar)

Jedan od najomiljenijih tenisera na turu, kao i heroj osvajanja "salatare" Dejvis kupa prvi put u istoriji Argentine, Huan Marin del Potro najverovatnije propušta Australijan open.

Gaučos, koji je letos osvojio i srebrnu medalju na Olimpijakim igrama u Rio de Žaneiru, nije fizički spreman za prvi grend slem sezone (16-29. januar), tako da će najverovatnije odustati od odlaska u Melburn.

"Treba mi neko ko može da me pripremi da potrajem celu godinu, a to sada nisam u stanju da izvedem. Australijan open počinje za dve - tri sedmice i najverovatnije neću uspeti da se utegnem do tada. Jednostavno, to mi nije prioritet. Ako me je svet tenisa čekao dve godine, može i Australija još jednu", otkrio je popularni Delpo.

Argentinac, koji nije učestvovao na Australijan openu od 2014, vratio se na teren prošle sezone nakon skoro dve godine odsustva zbog problema sa zglobom ruke, da bi ove doživeo dva velika trenutka - osvajanje Dejvis kupa i srebro u Riju (gde je u 1. kolu savladao Đokovića, u finalu izgubio od Marija). Od turnira u 2016. Del Potro je osvojio samo Stokholm Open.

Argentinac je poznat po konstatnim problemima sa fizičkom spremom i povredama, a mnogi parametri ukazuju na to da bi verovatno bio najbolji teniser sveta kada bi u dužem periodu uspeo da ostane zdrav i fit. Međutim, način na koji on igra, pre svega veoma snažni forhendi, utiču na njegovo zdravstveno stanje jer telo nije u stanju da pravilno komponenzuje toliki napor.

(foto: Action Images)