Delije, stvarno najbolji navijači na svetu

Pojačanje Crvene zvezde za budućnost Ajzea Ostin, iz prvih redova posmatrao je utakmicu crveno-belih protiv Fenerbahčea. Ambijent u Pioniru bio je možda i najbolji ove sezone, a Ostin je, nakon što se uverio u priče koje čuo o navijačima Crvene zvezde, podelio utiske sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

"Zaista najbolji navijači na svetu", napisao je mladi Amerikanac na Tviteru.

A nepuna dva sata ranije, negde pred početak utakmice u Pioniru:

"Volim Srbiju, čoveče".

Really the best fans in the world. Sheesh