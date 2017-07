Detalji razgovora Pike - Nejmar: Ne idi u Pariz, tamo imaš lovu, a ovde Mesija! Šta ćeš ako ne osvojiš Ligu šampiona?

Vanredna konferencija za medije Barseloninog štopera u SAD

Još nije potvrđeno od prve zvezde sapunice na relaciji Pariz - Barselona, Nejmar ćuti, ali kako sad stvari stoje trebalo bi Brazilac da ostane na stadionu Nou Kamp. Uprkos ponudi Pari Sen Žermena vrednoj 222.000.000 evra na ime izlazne klauzule.

Da je trenutno bliži ostanku potvrdio je Nejmarov saigrač Đerar Pike, „punokrvni“ Katalonac, koji za Barsu često obavlja jednako važan posao i van terena. Štoper šapnske reprezentacije sinoć je održao vanrednu konferenciju za medije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se ekipa Ernesta Valverdea priprema za narednu sezonu, a tom prilikom je, između ostalog, javno porčuo krilnom napadaču da za njegovu karijeru nije dobro da se preseli na Park prinčeva.

Iz više razloga.

„Ne idi u Pariz. To sam mu rekao. Ne idi u ligu koja, uz dužno poštovanje, nije dovoljno dobra. Ni jaka. Ako to uradiš samo ćeš sve što imaš staviti na jednu kartu. Ona se zove Liga šampiona. Ako je ne osvojiš nećeš biti prepoznatljiv onokliko koliko zaslužuješ“, poručio je Pike Nejmaru.

Budući predsednik Barse, kako ga oslovaljavaju katalonski mediji, na taj način je direktno potvrdio da Nejmar ima ponudu PSŽ-a. Zato se poslednjih dana i trudi da ga odvrati od selidbe.

„Kad god razgovaramo to je pre svega prijateljski, a tek onda zato što sam mu saigrač. Prirodno je da može da menja stavove, u pitanju je dečko od 25 godina, jedinstven je talenat. Ima ponude. Dvoumi se. Siguran sam da nije sve u novcu. Možda je do projekta, mada mislim da PSŽ, ipak, nije najambiciozniji klub na svetu. Možda je do uloge u ekipi, pošto ovde igra sa najboljim fudbalerom u istoriji. Razumeo bih ako mu je motiv da na drugom mestu bude lider, jer je u Barsi to Mesi. Uvek je bio, uvek će i biti. Čak i da Nejmar ode, za veliki novac, sigurno nigde neće naći boljeg fudbalera nego što je Lionel. Zato sam mu rekao da ne ide u slabiju ligu od Primere“.

Pre nekoliko dana Pike je objavio fotografiju sa zagrljenim Nejmarom, na kojoj je napisao - „ostaje“ - što bi trebalo da znači samo jedno, ali sumnje i dalje postoje.

„Samo sam izneo lični stav. Nejmar je taj koji bi trebalo da odgovori da li ostaje ili ne. Ja mogu samo da pretpostavim njegovu želju, intuitivno sam okačio fotografiju na Tviter, zato što bih voleo da se to desi. Nadam se da će tako biti. Meni se uvek više dopada da igram u supertimu, pre nego da budem njegova zvezda, međutim, razumem i one koji misle da je imati jednu zvezdu u ekipi bolje za publiku, jer tad imate i šou“, obrazložio je Đerar Pike.

