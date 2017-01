Dete plave krvi! Dončić šmekerski zavodio tripl-dabl i delio lekcije preskupom Makabiju (VIDEO)

Realovom pobedničkom nizu u Madridu ne nazire se kraj! Tamo gde su stali posle tesnog okršaja sa Andorom, igrači Pabla Lasa produžili su i u pravom evropskom klasiku protiv Makabija. Kraljevski klub ostvario je i 13. uzastopnu pobedu na svom terenu, pošto je slavio rezultatom 80:75. A preskupoj ekipi Ajnarsa Bagatskisa desilo dete plave krvi, iz kraljevske loze - Luka Dončić! Koji je Crvenoj zvezdi dao sveže „crtice“ po pitanju - kako da pobedi Ponos Izraela.

Slovenački vunderkind ponovo je blistao punim sjajem, na šta daleko iskusniji i Makabijevi plaćenici nisu imali odgovor. Dončić je šmekerski flertovao sa tripl-dablom, a pored 10 poena i 11 skokova, samo dva dodavanja nedostajala su mu kako bi ispunio i treću statističku kolonu dvocifrenom brojkom. Uz indeks korisnosti - 32!

I ne samo što je imao raznovrstan učinak. Dončić je opet plesao po terenu i svojim lucidnim reakcijama lomio Makabi. Sitno, sve do samog kraja.

Teen sensation @luka7doncic goes all the way for the slam #7DAYSMagicMoment #RMBMTA pic.twitter.com/ad2SK0uUWJ

Borio se Makabi koliko god je mogao. Određeni pomak u igri postoji otkako je klupu preuzeo donedavni pomoćnik Dejvida Blata. Ali, ovo nije bio dan kada su gosti iz Izraela mogli da se raduju. Upravo zbog majstorija golobradog plejmejkera.

Upravo su njegove asistencije i definitivno slomile Makabi sredinom poslednjeg kvartala, kada je Real napravio seriju 6:0 i preuzeo vođstvo. Kratko je trajala rezutatska klackalica, da bi 17-godišnji Dončić stavio tačku na još jednu veliku pobedu sa linije penala, u poslednjim trenucima susreta. I to posle faula Sonija Vimsa, koga je iskusno „navukao“ na faul.

