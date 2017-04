Di Natale: Toti je poslednji simbol fudbala!

Kada te jedna legenda ovako ishvali, jednostavno nema dalje

Otkako je ušao u srce i dušu navijača Rome pre više od dve decenije, Frančesko Toti je iz više raloga postao simbol fudbala, tačnije Kalča. Skoro, pa da nema vrline, što igračke što ljudske kojom se ovaj Rimljanin ne može pohvaliti. Ali ne hvali se on sâm, već to često rade drugi.

"Toti je veliki, on je poslednji simbol fudbala koji i dalje opstaje", kaže niko drugi do Antonio di Natale, "Nadam se da ga klub shvata i da će mu dozvoliti da igra još jednu godinu. Ne mogu da zamislim fudbal bez Frančeska. Igrač kao on uvek može da napravi razliku, čak i sa samo jednim potezom!"

Veliki as, rodom Napolitanac dobro zna kada priča o simbolima i vernosti, jer je proveo čak 12 godina u redovima voljenog Udinezea pre nego što je na kraju prošle sezone okačio patike o klin. A imao je prilike da bira, pa čak i da pređe u Romu gde je želeo da ga dovede Lučano Spaleti. Na kraju je, ipak srce odlučilo.

