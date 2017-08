Dijego Kosta 8.000 kilometara daleko od Londona: U Čelsiju me tretiraju kao kriminalca, Kontea poštujem kao trenera, ne kao čoveka

Posle ovog nema nazad

Mnogi ga ne vole, mnogi ga smatraju previše prljavim igračem, drugi kažu da nije on baš svetska klasa napadača. Ali za tri godine u Čelsiju Dijego Kosta je osvojio dve titule. Ma šta samo osvojio, on je bio u grupi ključnih igrača. Na 120 takmičarskih utakmica za Plavce postigao je 59 golova, skoro po jedan na svake dve utakmice. Međutim, Antonio Konte nije od emotivaca. On radi kako misli i za druge ne mari. Pa je ovog leta i definitivno puklo. Već je čuvena priča o SMS poruci kojom je Konte obavestio Kostu da je prekobrojan i da se na njega ne računa na Stamfordu.

I u subotu početatak sezone u Premijer ligi. Čelsi na domaćem terenu gubi od Barnlija. Celih 8.000 kilometara daleko od Londona Dijego Kosta prati utakmicu iz porodične kuće u rodnom Lagartu. Na vrata mu je zakucao novinar Sportmejla. Nenajavljen.

“Kad ste već prešli toliki put hajde uđite. Ionako nemam šta da krijem”, iznenađen je Čelsijev napadač.

Ali on zaista nije od onih koji nešto kriju. Što na umu - to na drumu, Kostin je moto. Pa se ni kad priča o Čelsiju ne krije iza stereotipnih izjava. Tvrdi da mu ne pada na pamet da se vraća u London. Želi da ide u Atletiko Madrid i spreman je da poslednju godinu ugovora sa Čelsijem odsedi kod kuće ako je potrebno. Iston onoj u kojoj je odrastao.

“Samo smo je renovirali. Čovek ne sme da zaboravi odakle je došao”, odgovara Kosta.

Poraz od Barnlija posmatra u društvu oca koji mu je dao ime po Dijegu Armandu Maradoni, a njegovom starijem bratu Žairu po Žairzinju, brazilskoj legendi sa Mundijala 1970. godine. Tu je još nekoliko rođaja i par bliskih prijatelja koji dok Čelsi gubi dobacuju: “Vratite Dijega”. Kad su Plavci smanjili na 2:3 Dijego Kosta je počeo maltene da skače od uzbuđenja.

“Premijer liga je vrh! Ovakvi trenuci, jurnjava za rezultatom, sekundi do kraja… Za to se živi! Arsenal protiv Lestera? Ludilo! Onda Liverpul? Pa 3:3, poslednji minut! Runi je pogodio za Everton! Ne bih bio čovek kad mi takve stvari ne bi nedostajale”, kaže Kosta.

Znači li to da postoji šansa da se vrati u Englesku? Možda u neki drugi tim?

“Pre ću da ostanem u Brazilu”, kategorički negira Kosta.

Iako priznaje da se ne vraća ni u Čelsi. Niti traži nekakvo pomilovanje…

“Ne, ne… Trener te ne želi! I sad čekam Čelsi da me oslobodi. Nisam ja želeo da odem, bio sam srećan, ali kad te trener ne želi moraš da ideš. Ja nisam želeo. Pitajte opstale momke. Reći će vam isto. Dopisujemo se, šali mi poruke da mi kaže da im nedostajem i da me vole. Posebno Sesk Fabregas, David Luiz i Vilijan. Dopisujemo se peko WhatsAppa. Pitaju za mene, znaju kakva sam osoba…”, skoro da se raznežio Dijego.

Ali…

“U januaru je sve počelo. Trebalo je da potpišem novi ugovor, ali je onda neko povukao ručnu. Sumnjam da je trener. On je tražio to. Njegove ideje su vrlo jasne i fiksirane. Video sam kakva je osoba. Ima svoje mišljenje i neće da ga menja. Mnogo ga poštujem kao trenera. Veliki je strateg. Uradio je sjajan posao i vidim to, ali kao osobu - ne, ne cenim ga. Nije trener koji je blizak sa igračima. Drži distancu. Baš je daleko. Nema nikakvu harizmu”, kreće Kosta da zakuvava intervju.

Sa Žozeom Murinjom je imao sasvim drugačiji odnos. Žoze ga je s vremena na vreme zvao da pita kako je, da poželi sreću… Konte mu je poslao tu SMS poruku…

“Razumem da trener hoće drugog igrača, Alvaro Morata je sjajan igrač. Imao je odličnu sezonu iza sebe u Madridu i s obzirom na to koliko je tržište poludelo mislim da je Čelsi finansijski još i dobro prošao. Morata će uspeti u Čelsiju, ne sumnjam u to, ali ima načina na koji sve to može da se uradi. Nemoj to da radiš porukom. Budi iskren. Kaži mi to u lice”, grmi Brazilac sa španskim pasošem.

Na pripremama španske reprezentacije ga je i zatekla ta već kultna poruka…

“Sedeo sam sam u sobi kad je stigla. Bio sam u šoku. Pokazivao sam je saigračima, ni oni nisu mogli da veruju. Bio sam besan. Više nisam. Ali još čuvam tu poruku. Tek ako me neko optuži da lažem. Vrlo je jasna. Kaže mi da ne računa na mene i da mi želi sve najbolje u karijeri. I tačka”.

Razgovora nije bilo…

“Nema tu razgovora. Konte ima svoj mentalitet. Misli da je tako najbolje. Došao je iz Italije gde su svi vrlo ozbiljni. Došao je u ovu svlačionicu, gde se možda malo više šalimo… Sjajan je on trener i zaslužuje da bude tug de jeste. Ali ja ne moram da se saglasim sa njegovim mišljenjem”.

Uprava Čelsija zato sada mora da pronađe rešenje. Želeli su da Kostu prodaju u Kinu i zarade veliki novac, ali njega Daleki istog ne zanima. Kaže da će ako treba i tužiti klub i dodaje da želi samo u Atletiko.

“Zašto me ne puste ako me ne žele? i ja moram da mislim od sebe. Bio sam dobar dečko ovde. Sad hoću u Atletiko. Neću u Kinu, bolje mi je u Španiji. Ako idem, idem u klub u koji hoću, ne u onaj koji najviše plaća. Čelsi me tretira kao kriminalca. Žele da treniram sa rezervistima. Ne bih mogao da uđem u svlaćionicu prvog tima. Nisam ja kriminalac! Nije to pošteno. Nisam to zaslužio”, grmi Dijego.

Do sad se već naplaćao kazni. Ne zanima ga. Spreman je na sve. Samo da se vrati tamo gde je bio srećan. U Atletiko.

(FOTO: Action Images)