Dilema Prijović: Englezi bi odmah dali 4.500.000 ili je pametnije sačekati Mundijal?

Mihal Luboš bi da se uprava kluba strpi

Najbolji je strelac tima, ima čvrst ugovor do 2021, čini se i sigurno mesto u reprezentaciji Srbije za Mundijal u Rusiji 2018. godine. Ostanak Aleksandra Prijovića u Solunu ne bi trebalo ni da se pominje. A ipak stranice grčke štampe pune su njegovog imena.

"Problem" je što je Prijović zapao za oko bogatijim klubovima, a u Solunu ne smeju da tek tako propuste priliku za finom zaradom. Pa se piše i da je trenr Razvan Lučesku spreman za rastanak ako na klupsku adresu dođe ponuda koja se ne odbija. Prema nekim informacijama iz Grčke takva ponuda bi bila ona između 4.000.000 i 4.500.000 evra plus određeni procenti od naredne prodaje.

Bilo bi to sasvim OK od igrača koga je PAOK platio svega 1.800.000 evra. Međutim, sportski direktor Mihal Luboš smatra da bi Prijovićeva cena mogla da bude i mnogo viša ako PAOK bude pametan.

"Prijović jeste jedna od dilema ovih dana. Nije lako pustiti najboljeg strelca usred sezone, jer znaš da nećeš lako da ga zameniš. Pritom, do kraja sezone verujem da će postići još barem 10 golova, da ćemo biti prvaci, da će on igrati na Mundijalu i da će onda otići za više para. To je moj plan barem", smatra Luboš.

Grčki mediji ipak pišu o interesovanju brojnih engleskih klubova, pa i onih najbogatijih - engleskih. Ranije su se pominjali Barnli i Hadersfild, sada su aktuelni Everton i drugoligaš Lids.

Sam igrač bi ipak najradije da ostane u Solunu i onda na leto ode sa titulom za pasom. Uz dobar nastup na Svetskom prvenstvu možda bi mogao da Grcima donese i sedmocifreno obeštećenje. Ali samo možda. Čekanje je uvek mač sa dve oštrice. Kritičari primećuju: ove sezone Prijović još nije postigao gol van stadiona Tumba u Solunu.

Potencijalno bi ova situacija mogla da bude problematična i za reprezentaciju Srbije. Aleksandar Mitrović traži klub u kome će imati minutažu veću od one u Njukaslu (gde je nije ni imao), a ako bi se i Prijović prevario u izboru nove sredine Mladen Krstajić - ili ko već bude vodio ekipu u Rusiji - mogao bi da ima veliku glavobolju sa špicevima.

