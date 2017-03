Dimitri Paje otvorio dušu: Bilo mi je dosadno, ne volim defanzivan fudbal

Hteo je da ide i letos, ali je klub zatvorio vrata transfera, a onda su došli loši rezultati i rešio je da završi priču

Dimitri Paje je konačno otvorio dušu o kontroverznom odlasku iz Vest Hema. Francuz je za kratko vreme prešao put od idola Vest Hemovih navijača do izdajnika koji je sve izneverio. Njegovo insistiranje na transferu u Marselj je bila najkontroverznija priča zimskog prelaznog roka. Zabio je nož u leđa klubu u kojem je bio ključni igrač i na kraju posle suspenzije izgurao svoju priču i vratio se na Velodrom.

Francuz je sada detaljno opisao šta se dešavalo u januaru i zašto je napustio Vest Hem.

„Način na koji smo igrali i taj defanzivni stil igre mi nisu odgovarali. Moglo bi se reći da mi je bilo dosadno tamo. Uspostavio sam kontakt sa Marseljom i sa trenerom Ridijem Garsoijom koji deli istu fudbalsku filozofiju kao i ja. Izbor je bio lak. Da sam čekao još šest meseci, bilo bi to izgubljenih šest meseci u kojoj karijeri. Nisam ima daljeg prostora za napredak i rizikovao sam jer mi je bio potreban novi izazov“, rekao je Paje.

Način na koji je stavio Vest Hem pred svršen čin je naišao na osudu navijača i engleske javnosti.

„Upozorio sam ih da ću to uraditi, a oni me nisu shvatili ozbiljno. Pogledao sam ih u oči i rekao im da sam spreman za posledice. Bilić je znao da hoću da idem... Još letos, posle EP, smo pričali o tome. Ali klub je tada zatvorio vrata za transfer. Poštovao sam njihovu odluku, ali sportska situacija se pogršala i u januaru sam odlučio da odem“.

Često se kao razlog Pajeovog odlaska pominjalo i to što njegova žena i deca nisu mogli da se naviknu na život u Londonu.

„To je bio samo jedan od razloga za konačnu odluku. Kada sam srećan na terenu, to je zato što je sve dobro i van terena. Kada se stvari iskomplikuju na porodičnom nivou, onda to može da vas onemogući u vašem poslu“, obrazložio je Paje.

