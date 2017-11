Diplomski sa desetkom: Inijestin naslednik već sad zreo za Barsu (VIDEO)

Luanu je pripalo priznanje za najboljeg igrača sezone u Kupu Libertadores, ali Artur Melo je prva tema evropskih medija kad analiziraju sve viđeno u finalu Kopa Libertadores u kojem je Gremio savladao Lanus i treći put postao šampion Južne Amerike.

Analize kažu sledeće: 21-godišnji vezista savršeno bi se uklopio u Barselonin stil igre. I ne pričaju to slučajno. Andre Kuri, skaut koji je za Barsin groš pratio Nejmara, a Blaugrani predložio i Gabrijela Žezusa, koji je u međuvremenu završio u Mančester Sitiju, odavno je Kataloncima preporučio da obrate pažnju i na Artura.

Često su ga nazivali “novim Inijestom”, mada nas bar nekako više podseća na Ćavija ili bar Tijaga Alkantaru. Niskog težišta, tehnički potkovan do savršenstva, nije igrač koji pleni golovima ili kakvim fudbalskim trikovima. Ne, Artur je radilica u sredini terena, ali ne i klasičan razarač protivničke igre. On je taj koji će da se vrati po loptu i probije prvi blok rivala. Da prenese loptu do opasne zone. Da saigrače raširi po terenu, pošalje pravi pas u pravo vreme.

Statistika hvali: protiv Lanusa je 47 puta imao loptu u nogama, više nego bilo ko drugi na terenu. Bar do onog trenutka do kog je Artur izdržao. Dobio je 10 od 13 duela u kojima je učestvovao. Kad su videli da im prave prevelike problem batinama su ga izbacili iz igre Argentinci. Melo je iz igre izašao u 51. minutu. Gremio je već vodio sa 2:0. U tom trenutku, imao je 88,2 odsto uspešnih dodavanja.

Na tribinama, glavni Barsin čovek za transfere Robert Fernandez zadovoljno je trljao ruke. Nije Blaugrani lako da pronađe pravog igrača. Za većinu su to previsoki zahtevi. I kad se pojavi takav nema mesta čekanju. Barselona ne sme sebi da dozvoli da ga neko drugi ugrabi pre nje. Zainteresovanih je na sve strane, već se pisalo o Atletiku iz Madrida, Čelsiju, Mančester Sitiju, Mančester junajtedu…

Mada vremena još ima. U decembru je Svetsko klupsko prvenstvu u Abu Dabiju. A svi znamo: nema boljeg načina da se preporučiš Barseloni nego protiv Reala.

Arthur vs Lanus - 30/11/2017



I lost my stream a few times, might left out something, but still worths a wathc. This guy is a gem. pic.twitter.com/4o0rPNf7H2