"Šta da radim ako me povuku za kosu? Zvuči kao šala, ali to zaista boli", rekao je Felaini

Maruan Felaini veruje da je nefer označen u engleskom fudbalu kao "divljak" i "ubica". On će ostati bez ugovora na kraju sezone i čeka poboljšanu ponudu Mančester Junajteda pošto je odbio nove uslove. Biće slobodan da pregovara sa drugim klubovima, a interesuje se za njega Bešiktaš.

Ovaj 30-godišnjak je izazvao podeljena mišljenja kod navijača otakako je došao iz Evertona za 27.500.000 funti.

Njegov borbeni pristup utakmicama ga je načinio metom kritika. Dobijao je isključenja zbog sukoba s Aguerom, te zbog udarca laktom Roberta Huta jer ga je defanzivac povukao za kosu.

"Označili su me kao agresivnog igrača, ubicu! Gledajte, ja jesam fanatičan. Tim koji više želi - pobeđuje. Ali, bilo je momenata iz kojih sam ja neopravdano ´izlazio´ kao divljak".

Očigledno je mislio na situaciju sa Hutom.

"Šta da radim ako me povuku za kosu? Zvuči kao šala, ali to zaista boli", kaže Felaini.

Tu je i susret s Aguerom.

"Prošle sezone sam bio suspendovan posle derbija protiv Sitija zbog poteza glavom protiv Aguera. Kročio je ispred mene i pao ´mrtav´. Ali, ne, ja sam dobio crveni".

Njegov temperament je često meta.

"Protivnici se obično trude da me provociraju, ali znate li koliko sam žutih kartona dobio prošle sezone? Četiri - u 45 mečeva. Nikada nisam uništio ničiju karijeru".

Felaini ima problema s kolenom, a setio se i napada Šejna Longa na njega u septembru.

"Vidite kakvu sam nenormalnu sreću imao? Mogao je da mi polomi nogu. Bez trake oko zgloba, sigurno bi bila polomljena noga i bio bih šest meseci van terena. Da sam ja to uradio, bio bih suspendovan na tri meča, možda pet. Kunem vam se. Dobio je žuti karton, izvinio se, i to je to".

Izgleda da mu je svake priče o novom dokazivanju i pokazivanju - preko glave.

"Više ne moram nikome ništa da dokazujem - ni u Engleskoj, niti Belgiji. Može da bude kritika sa svih strana, ali mene to ne dotiče. Do prve godine u Junajtedu nikada nisam bio pod paljbom. To se dogodilo i nisam bio dobar u tome. Zašto bih brinuo šta bivši igrači kažu o meni? Njihovo vreme je davno prošlo. Fudbal je pun licemerstva".

Na šta misliš tačno?

"Verujte mi, video sam mnogo toga. Imao sam posla sa igračima koji su bili odlični, ali i sa onim koji su me razočarali. Bilo je igrača koji prema vašem mišljenju imaju jak karatker, ali su za mene bili slabići".

Šta dalje?

"Ovo je moja deseta sezona u Engleskoj. Trener mi je neko ko poštuje izbor igrača, pričali smo o tome. Da me Junajted više ne želi, rekao bi mi to pre dosta vremena. Dali su mi ponudu, biće verovatno još jedna. Ne znam da li ću prihvatiti. Takve odluke se ne donose u žurbi", rekao je Felaini.

