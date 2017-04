Dobro došao nazad FantAntonio! Baloteli, Hames i Pogba su precenjeni! Sreća pa znaju Rajolu

Vraća nam se Kasano

Od januara sedi kući sa suprugom Karolinom i sinovima Kristoferom i Lionelom. Zavaljen u kauč uz prenose utakmica Lionela Mesija, mečeve Rodžera Federera ili trke Valentina Rosija. Ali nema više besposličarenja. Antonio Kasano je rešen da da se vrati na veliku scenu. Iako svestan da se nagojio i da ima četiri ili pet kilograma viška.

"To je i normalno kad ne igraš dugo. Ali sada svaki dan idem na treninge. Samo mi nedostaje lopta, taj ritam igre. Za nekoliko dana idem u Estelu da pitam da treniram sa njihovom decom", kaže Kasano u opširnom i naravno urnebesnom intervjuu za današnje izdanje Gazeta delo Sporta.

Jer Kasano je urnebesan lik. Ćaknut pomalo. Zato i zanimljiv. Nema kod njega vrdanja. Što na umu, to na drumu. Pa takav i odgovor na pitanje ko su trojica najprecenjenijih igrača današnjice.

"Ko je precenjen? Pogba, Hames Rodrigez i Baloteli. Mislim, da li Pogba zaista vredi 120.000.000 evra? Za mene - ne. Rodrigez 80.000.000? Ne. Pa koliko je onda trebalo da košta Andres Inijesta u tim godinama? Baloteli? Volim Marija i vidim da mu u Francuskoj dobro ide, ali mislim da su i on i Pogba imali mnogo sreće u životu: upoznali su (čuvenog menadžera) Mina Rajolu. Neverovatne prilike im je obojici pružio", iskren je Kasano.

Da se vratimo samo na trenutak na njega. Vraća se na leto, to smo razumeli, ali gde?

“U januaru je bila priča sa Zdenjekom Zemanom oko Peskare, pa je bio tu Palermo, Krotone, Entela, razgovarao sam čak i sa Veronom. Ali nisam se osećao fizički spremno, a nisam želeo da se brukam. Sve će biti drugačije za dva meseca. Imao sam i ponude iz Kine, Emirata i MLS lige, ali to me ne zanima, novac mi ne treba. Želim da igram u Italiji. Intrigiraju me Udineze, Bolonja i Sasuoo. Bilo bi naravno lepo igrati u Veroni u Seriji A. Fantastični navijači, 25.000 ljudi na tribinama“, naglas razmišlja Kasano.

Spreman je čak i za Seriju B ako se Parma vrati u nju. Dobar trenutak da se prisetimo njegovog odlaska iz tabora Krstaša kad aje klub bankrotirao...

“Otišao sam kad sam shvatio da nemam pare da platim ni baštovana. Imao sam dva izbora: da nekog prebijem ili da odem. Otišao sam“.

Mada i ta Parma... I to je več bio kraj Kasanijeve karijere. A bila je to prava karijera. Sa pravim legendama oko njega, pa i protiv njega. Pa je red da se i Kasaniju postavi ono uobičajeno pitanje: najboljih 11 sa kojima je igrao?

“Imam spreman tim, razmišljao sam o tome. Mora samo u formaciji 4-2-2-2, jer ja moram da igram u napadu“, dečački oduševeljen je 34-godišnji fudbaler.

“Na golu Điđi Bufon, najveći svih vremena. Nemac Nojer me može ni da mu priđe. Na desnom beku Kafu, dečko nije stajao. Štoper Serhio Ramos i Nesta. Tu nema prolaza. Dobar je bio i Sandro, još bolji Maldini, on mi je bio noćna mora, baš sam želeo da igram sa njim. Nja levom beku Roberto Karlo, razarajuć igrač. U sredini Pirlo i Guti. Pirlo je genije, Guti je, kao i ja, mogao više, ali verujtet mi - poznajem ga - bio je pravi šampion i imao potencijal da bude dvostruki dobitnik Zlatne lopte. Ispred Pirla i Gutija još dva čudovišta: Zidan i Toti. I lopta je već kod napadača. Naravno, Fenomen Ronaldo i ja. Ni Ronaldo, kao ni ja, nije bio baš radan, ali je bio toliko moćan da to nije bilo bi bitno. Na klupi... Fabio Kapelo? Ne, ipak biram Čezarea Prandelija. Taktički, on je čudovište“.

Neponovljivi FantAntonio. Retke su takve glave...