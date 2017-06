Dogovor: Partizan izbacuje klauzulu iz Leonardovog ugovora

Osim za jednog menadžera... Tu su i bonusi...

I druga misija u Barseloni ima obrise uspešne. Na istom mestu gde su pre tri sedmice dogovorili povratak Miroslava Đukića na klupu, rukovodioci Partizana uspeli su da se izbore za što povoljniji status jedne od prvih zvezda šampionskog tima - Leonarda da Silve Soze.

Predsednik Milorad Vučelić i generalni direktor Miloš Vazura vratili su se juče iz Španije, sa dvodnevnih pregovora sa Dimitrijem Seljukom, menadžerom brazilskog krilnog veziste i kako se može čuti, dobili obećanje od ruskog agenta da strelac 24 prvenstvena gola u minuloj sezoni ostane u Humskoj 1.

MOZZART Sportu je rečeno da su čelnici crno-belih, tokom pregovora sa Seljkom, isposlovali još jednu pobedu za Partizan. Iz ugovora sklopljenog prošlog leta biće izbačena izlazna klauzula postavljena na 2.500.000 evra. Na osnovu nje je dosad važilo pravilo da onaj klub ili menadžer koji dostave ponudu u pomenutoj vrednosti mogu da kupe Leonarda, međutim, ona više neće važiti. Tačnije, biće prekrojena i ostaće ekskluzivno vlasništvo Dimitrija Seljuka. Primera radi: ako neki klub (ranije su se kao zainteresovani pominjali Sent Etjen, PAOK, Japanci...) ponudi 2.500.000 evra ne znači da će dobiti fudbalera, ali... Bude li ponudu u identičnoj vrednosti doneo njegov menadžer ona automatski postaje važeća i Leo će moći da napusti Srbiju.

Iz Humske 1 uveravaju i da im je Seljuk obećao kako će Leonardo da Silva Soza sigurno da ostane u Partizanu. On ovog leta neće potpisati novi ugovor, već da će na postojeći biti dodati bonusi. U ovom trenutku njihova vrednost ima oznaku „poslovne tajne“, ali je novost da će umesto najavljenog avansa premije morati da zaradi. Što je svakako povoljnija opcija za klub nego da mu unapred da novac. Ovako, Leo će imati motiv da se potrudi kako bi dostigao određen broj golova i(li) asistencija, odnosno da uvede ekipu u grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope, jer će u tom slučaju moći da računa na dodatni novac. Van onog koji mu je garantovan ugovorom vrednim 410.000 evra po sezoni. Podsetimo, dodatni 100.000 evra sledovalo mu je samo za potpis minulog leta.

Jedino što je ostalo nejasno je šta Dimitri Seljuk dobija za uzvrat. Ako se zna da je reč o čoveku koji je javno znao da „okrpi“ Pepa Gvardiolu na početku sezone, a na njenom koncu da svom najpoznatijem klijentu Jaji Tureu obezbedi još jedan unosan ugovor u Manečster Sitiju, logično je postaviti pitanje šta zahteva od Partizana. Moguće (samo) ekskluzivno pravo na prodaju Leonarda, kad za nju dođe vreme?

Ugovor Leonarda da Silve Soze i Partizana važi do juna 2019. i sa Topčiderskog brda poručuju da će Brazilac sigurno predvoditi ekipu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Njegov dolazak u Beograd očekuje se do kraja sledeće sedmice, prilikom poslednjeg kontakta sa ljudima iz kluba Leo je rekao da ima problem da obezbedi avionske karte iz Brazila, ali bi trebalo da doputuje u Srbiju do vikenda.

Crno-beli su trenutno na Zlatiboru, danas igraju prvi test meč na pripremama, rival im je Zeta iz Golubovaca, a 25. juna sele se u Sloveniju, na završnu doradu pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona.

