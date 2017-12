Dok Kutinjo traži kuću po Barseloni, MOZZART nudi kvotu 1,85 za njegov prelazak u Blaugranu

Ako još niste odigrali da će Brazilac napustiti Englesku i preći u Kataloniju, ne časite časa jer je praktično sve gotovo

Dugogodišnji lov Barselone na Filipea Kutinja je, čini se konačno završen ove zime. Katalonski gigant će, po svemu sudeći u svoje redove dovesti najboljeg fudbalera Liverpula i jednog od najboljih veznjaka sveta.

A razloga da verujemo u to je zasita mnogo, od toga da Brazilac već traži novi dom u Kataloniji, do toga da je Liverpul već pripremio eventualne zamene za njega, Leona Gorecku i Dani Sebaljosa. Pa, ako ste tokom proteklih dana bacili pogled na naš sajt mozzertbet.com ili svratili u neko od naših uplatno-isplatnih mesta i primetili da smo uveli novu stavku u ponudi - TRANSFERE IGRAČA, ali i bacili na tiket da će Kutinjo preći u Blaugranu, već sada biste mogli da računate na lepu zaradu. Jer, sve se čini da će omaleni vezista obući dres Barse već koliko ove zime, a kvota koju smo nudili da će to biti i ostvareno je iznosila 2,50. Kako se sittuacija razvijala, kvota je padala i danas je osvanula na i dalje veoma respektabilnih 1,85.

Ali dok jedan pada, druga raste, te kvota da će Kutinjo ostati u redovima Crvenih je danas skočila sa 1,35 takođe na 1,85, pa ako mislite da će se ovaj ipak predomisliti i poslušati upozorenje legendarnog Ronalda, eto vam fine prilike.

MOZZART je ovog prelaznog roka po prvi put na našim prostorima uveo klađenje na transfere igrača, a za početak je odabrano 11 zvučnih imena. Inače, jedno je već "palo", u pitanju je Virdžil van Dajk koji je iz Sautemtona prešao u Liverpul. Pijaca na Starom kontinentu je otvorena od 1. do 31. januara, a MOZART vam nudi da "proričete sudbine" Aleksisu Sančezu, Mesutu Ozilu, Pjer Emerik Obamejangu, Stivenu Nzoznziju, Antoanu Grizmanu, Rijadu Marezu, Aleksandru Mitroviću, Tomi Lemaru, Sergeju Milinković-Saviću i naravno Kutinju. Ako ništa, svakako ćete se dobro zabaviti.

Detaljnije o ponudi MOZZARTA za zimski prelazni rok pogledajte OVDE

