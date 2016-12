Domino efekat u Seriji A: Paloski - Lacio, Đorđević - Đenova, Gabijadini - Everton, Pavoleti - Napoli!

Pregovori u završnoj fazi, srpski napadač zadovoljan činjenicom da bi mogao da se preseli na stadion Luiđi Feraris, Laciju bi trebalo da ode oko 5.000.000 evra

Još samo sedam dana ostalo je do otvaranja fudbalske pijace u Evropi, a dok 2. januar ne dođe u Italiji se sprema napadačka vrteška koja će početi i završiti se u Đenovi.

Naime, kako je Napoli već dogovorio transfer Leonarda Pavoletija iz redova Grifona za 18.000.000 evra, to znači da će Manolo Gabijadini definitivno otići u Everton i to za sumu od 20.000.000 evra. Međutim, situacija zahteva da Đenova potraži rešenje i naslednika za Pavoletija. A, kako javlja Il Mesađero, to će gotovo sigurno biti - Filip Đorđević.

Na ovom poslu radi se sedmicama unazad, u finalnoj je fazi pregovora, Klaudio Lotito je srpskog centarfora procenio na 5.000.000 evra, što su Đenovljani načelno prihvatili. Ujedno, pomenuti list ističe da je Đorđević zadovoljan što bi karijeru trebalo da nastavi na stadionu Luiđi Feraris.

Drugi finansijski detalji još nisu poznati, ali se već zna ko bi trebalo da odmeni Đorđevića na Olimpiku. To je, navodno, Alberto Paloski, koji se nije baš snašao u Atalantu otkako se vratio u Italiju prošlog leta.

Za dolazak nekadašnjeg igrača Svonsija lobira sportski direktor Igli Tare, mada je Simone Inzagi više pobornik toga da u seniorske vode lansira Alesandra Rosija, talentovanog napadača iz omladinske škole Nebeskoplavih, koji je već bio u kombinaciji za meč sa Fjorentinom nedavno. Ali, vrlo brzo mogao bi trajno da bude prebačen u prvi tim.

